Τσέλιε: Και επίσημα νέος προπονητής ο Καμπέλος

Οnsports Τeam

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16» του Conference League ανακοίνωσε και επίσημα την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η Τσέλιε ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βίτορ Καμπέλος στη θέση του προπονητή, έως το 2028.

Ο Ιβάν Μαέφσκι ήταν υπ' ατμόν αρκετό καιρό πριν από τον χθεσινό αγώνα της Τσέλιε με την ΑΕΚ, αλλά μετά την βαριά ήττα που γνώιρσε από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και ουσιαστικά μπήκε τέλος στην ευρωπαϊκής της πορεία η διοίκηση της Τσέλιε προχώρησε στην αντικατάστασή του.

Ο 50χρονος Πορτογάλος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 και θα πιάσει άμεσα δουλειά, καθώς θα βρεθεί στην απογευματινή προπόνηση.

Ο Καμπέλος θα κάνει ντεμπούτο την Κυριακή στο ματς με την Κόπερ, ενώ θα βρίσκεται στον πάγκο και στη ρεβάνς της Τσέλιε με την ΑΕΚ την προσεχή Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια.