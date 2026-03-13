Όσμαν και Χουάντσο: Οι παίκτες που, στη σκιά του Λεσόρ, έδωσαν την νίκη στο «τριφύλλι»

Ο Γάλλος σέντερ ήταν αδιαμφισβήτητα το κεντρικό πρόσωπο της νίκης του Παναθηναϊκού κόντρα τη Ζαλγκίρις, με τους Τσέντι Όσμαν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ όμως να είναι οι παίκτες που έδωσαν την νίκη στην ομάδα του «τριφυλλιού».

Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία. Δεν τίθεται το παραμικρό θέμα συζήτησης. Δεν υπάρχει καμία δεύτερη γνώμη. Το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις στο Telekom Center Athens ανήκε ολοκληρωτικά στον Ματίας Λεσόρ.

Τον Γάλλο σέντερ του «τριφυλλιού» ο οποίος μετά από ενάμιση χρόνο απουσίας επέστρεψε στην ενεργό δράση, επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια και έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Έπαιξε μπάσκετ, έβαλε τους αντιπάλους του στα καλάθι και… έδωσε και πάλι στην ομάδα του την σπίθα που της έλειπε, τρελαίνοντας τους χιλιάδες των οπαδών των «πράσινων» που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση είτε στις εξέδρες του T-Center, είτε από τις τηλεοράσεις τους.

Ο Ματίας Λεσόρ, ναι, ήταν το κεντρικότερο πρόσωπο όλων. Ήταν ο παίκτης που με την επανεμφάνισή του, με την επιστροφή του, με την ενέργειά του έδωσε στην ομάδα του ότι της έλειπε το τελευταίο διάστημα. Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο γνωστός Κέντρικ Ναν. Ο MVP. Το «υπερόπλο» του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας Σλούκας ανέλαβε δράση όταν η ομάδα… κόλλησε.

Οι παίκτες όμως που έκαναν ένα βήμα… παραπέρα και ξέφυγαν από τη… σκιά του Ματίας Λεσόρ ήταν άλλοι. Ο Τσέντι Όσμαν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Οι δύο αυτοί παίκτες ήταν, ίσως, οι κυριότεροι λόγοι που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει σε αυτήν την πολύ σημαντική, για τη συνέχεια της διοργάνωσης, νίκη. Η παρουσία του Τούρκου αλλά και του Ισπανού ήταν κάτι περισσότερο από καταλυτική για την έκβαση του τελικού αποτελέσματος. Και ας έκανε… θόρυβο η παρουσία του Όσμαν, τη στιγμή που εκείνου του Χουάντσο πέρασε στα… ψιλά, με τον Ισπανό να κάνει τα πάντα.

Μετά από καιρό ο Τσέντι Όσμαν ήταν εντυπωσιακός. Τη βραδιά που ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός δωδεκάδας το έτερο «τριάρι» του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο Τούκος φόργουορντ το πήρε… πάνω του. Αγωνίστηκε 36 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας 24 πόντους (όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του) έχοντας 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 8/10 βολές, 5 (4-1) ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Με τη γνωστή του ενέργεια, με τη γνωστή του διάθεση να τρέξει το γήπεδο και βάζοντας το κορμί του σε όλες τις άμυνες, «κατεβάζοντας» τα ριμπάουντ ο Όσμαν μπήκε και πάλι σε mode του καλύτερου παίκτη της θέσης του. Αν και αυτό βέβαια απαιτεί συνέχεια και συνέπεια.

Με την παρουσία του ο Όσμαν, ουσιαστικά ξεμπλόκαρε και τον Ναν, μιας και ο Παναθηναϊκός έχοντας πλέον έναν ακόμα επιθετικό πόλο στην περιφέρεια (μη λησμονούμε πλέον τον πόλο που δημιουργεί η παρουσία του Λεσόρ στις αντίπαλες ρακέτες), οι αμυντικές προσαρμογές της Ζαλγκίρις ήταν εντελώς διαφορετικές, έχοντας να αντιμετωπίσουν πολλούς κινδύνους.

Και αν ο Όσμαν έκανε… φασαρία με την εμφάνισή του και τις ασταμάτητες βοήθειες σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, τι να πει κανείς για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ για μία ακόμα φορά απέδειξε ότι είναι ότι καλύτερο μπορεί να έχει στα χέρια του, στις θέσεις του, ένας προπονητής σε αυτό το επίπεδο.

Μπορεί στα 22:37 λεπτά που αγωνίστηκε να σκόραρε μόλις 5 πόντους με 0/1 δίποντα, ½ τρίποντα και 2/2 βολές, αλλά αυτό το ένα τρίποντο που σκόραρε ήταν αυτό που έκρινε το παιχνίδι. Μετά την εξαιρετική πικ εντ ρολ κατάσταση που δημιούργησαν Ναν και Λεσόρ, με τον τελευταίο να κλείνεται από τρεις και να βγάζει την έξτρα πάσα στη γωνία που περίμενε υπομονετικά ο Ισπανός. Τρίποντο «εκτέλεση» και τίτλοι τέλους…

Την ίδια στιγμή ο Χουάντσο είχε και 9 πόντους αλλά και 1 ααίστ, παίζοντας και πάλι άμυνα για σεμινάριο. Είτε αγωνιζόμενος στη φυσική του θέση, είτε αγωνιζόμενος στο «5» που τείνει να γίνει δεύτερη φύση του. Ο Ισπανός ήταν εξαιρετικός στις βοήθειες, παρά πολύ καλός στις περιστροφές, ενώ αν και έχει περάσει σχεδόν ενάμιση χρόνος, με τον ίδιο και τον Λεσόρ στην άμυνα του Παναθηναϊκού τα hedge outs βρήκαν και πάλι το νόημά τους.