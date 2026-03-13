Ομάδες

Ολυμπιακός: «Κόπηκε» ο Αντρέ Λουίζ από τον Μεντιλίμπαρ - Εκτός με ΟΦΗ οι Έσε και Μπρούνο
Οnsports Team 13 Μαρτίου 2026, 16:14
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον ΟΦΗ. 

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τη Σαββατιάτικη (14/3, 17:00) αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Μπρούνο Ονιεμαέτσι, τον τραυματία Σαντιάγκο  Έσε που έχει υποστεί θλάση, ενώ από την αποστολή «κόπηκε» και ο Αντρέ Λουίζ ως μη κοινοτικός.

Κανονικά στην 23άδα που ανακοινώθηκε βρίσκεται ο Κλέιτον, ενώ αντί του Αλέξανδρου Πασχαλάκη ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε τον νεαρό Μπότη.

Αναλυτικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΟΦΗ βρίσκονται οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.



