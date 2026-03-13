Παναθηναϊκός AKTOR: Η αποθέωση στον Οσμάν για το νέο ρεκόρ του
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 13 Μαρτίου 2026, 17:28
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Τζέντι Οσμάν έκανε ρεκόρ αξιολόγησης στην αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR  του απένειμε τα εύσημα.

 Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 92-88 της Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τζέντι Οσμάν να αναδεικνύεται MVP της αναμέτρησης.

Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν πρώτος σκόρερ για το Τριφύλλι με 24 πόντους (7/7 σουτ, 2/2 τριπ.), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Το τελευταίο στατιστικό στοιχείο, αποτελεί και νέο ρεκόρ στην καριέρα του Οσμάν στην EuroLeague, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να κάνει σχετική ανάρτηση και να αποθεώνει τον παίκτη.

Δείτε το post:



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Μπέτις - Παναθηναϊκός: Δωρεάν εισιτήρια για καλό σκοπό δίνουν οι Ισπανοί για να γεμίσουν το γήπεδο
10 λεπτά πριν Μπέτις - Παναθηναϊκός: Δωρεάν εισιτήρια για καλό σκοπό δίνουν οι Ισπανοί για να γεμίσουν το γήπεδο
BASKET LEAGUE
ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη, λόγω της δολοφονίας του 20χρονου φιλάθλου
41 λεπτά πριν ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη, λόγω της δολοφονίας του 20χρονου φιλάθλου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δολοφονία 20χρονου οπαδού ΠΑΟΚ: «Μου επιτέθηκαν 5 άτομα» - Τι ισχυρίζεται ο ύποπτος για το μαχαίρωμα
46 λεπτά πριν Δολοφονία 20χρονου οπαδού ΠΑΟΚ: «Μου επιτέθηκαν 5 άτομα» - Τι ισχυρίζεται ο ύποπτος για το μαχαίρωμα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ
1 ώρα πριν Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ
Όλες οι ειδήσεις
