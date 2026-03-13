Παναθηναϊκός AKTOR: Η αποθέωση στον Οσμάν για το νέο ρεκόρ του

Ο Τζέντι Οσμάν έκανε ρεκόρ αξιολόγησης στην αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR του απένειμε τα εύσημα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 92-88 της Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τζέντι Οσμάν να αναδεικνύεται MVP της αναμέτρησης.

Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν πρώτος σκόρερ για το Τριφύλλι με 24 πόντους (7/7 σουτ, 2/2 τριπ.), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Το τελευταίο στατιστικό στοιχείο, αποτελεί και νέο ρεκόρ στην καριέρα του Οσμάν στην EuroLeague, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να κάνει σχετική ανάρτηση και να αποθεώνει τον παίκτη.

Δείτε το post: