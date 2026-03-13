ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη δολοφονία νεαρού οπαδού: «Οδύνη και αποτροπιασμός, να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση»

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη δολοφονία του νεαρού φιλάθλου του Δικέφαλου στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (12/03).

Σοκαρισμένη είναι για μια ακόμα φορά η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, με τη δολοφονία ενός νεαρού φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Πέμπτης (12/3) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και τελικά κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Από εκείνη την στιγμή σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές που άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή, να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, στην οποία αναφέρει:

«Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις.

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΑΣ ΠΑΟΚ, αναφέροντας:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά, με θύμα έναν νεαρό φίλαθλο του ΠΑΟΚ.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια και τους οικείους του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την ανείπωτη απώλειά τους.

Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται, με τρόπο που δεν θα αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες.

Η κοινωνία δεν μπορεί να συμβιβάζεται με τέτοια φαινόμενα. Είναι επιτακτική ανάγκη τα λόγια να μετατραπούν σε ουσιαστικές ενέργειες.

Η ανθρώπινη ζωή είναι υπεράνω όλων και οφείλουμε όλοι να την προστατεύουμε».