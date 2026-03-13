Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

Onsports Team

Κατέληξε σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες ο 20χρονος που δέχθηκε χθες επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη στην Καλαμαριά στην οδό Αργοναυτών περίπου στις 10 το βράδυ, όταν άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με 20χρονο -σε επεισόδιο που εξετάζεται αν προήλθε από οπαδικά κίνητρα- ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και βρέθηκε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

