NBA: Πάλευε μόνος του ο Αντετοκούνμπο - Νέα ήττα για Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ακόμη μία δυνατή εμφάνιση, ωστόσο αυτή δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει τη νέα ήττα των Μιλγουόκι Μπακς, που αυτή τη φορά λύγισαν από τους Μαϊάμι Χιτ με σκορ 112-105.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 29 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 12/22 δίποντα και 7/11 βολές.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα «Ελάφια» μπήκαν νωθρά στην αναμέτρηση, επιτρέποντας στους Χιτ να πάρουν προβάδισμα από νωρίς και να κλείσουν την πρώτη περίοδο μπροστά με 31-21. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, διατηρώντας τον έλεγχο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (59-51).

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς οι Χιτ κρατούσαν σταθερά το προβάδισμα. Παρά την προσπάθεια των Μπακς να επιστρέψουν στο φινάλε και την πίεση που άσκησαν στα τελευταία λεπτά, οι γηπεδούχοι βρήκαν τις απαραίτητες επιθετικές λύσεις και διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μπακς γνώρισαν την 38η ήττα τους στη σεζόν, υποχωρώντας στο 27-38. Πλέον οι ελπίδες τους για συμμετοχή στο play in tournament έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς η απόσταση από τη 10η θέση έχει μεγαλώσει αρκετά.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Ντιτρόιτ Πίστονς - Φιλαδέλφεια 76ερς 131-109

Ιντιάνα Πέισερς - Φοίνιξ Σανς 108-123

Ορλάντο Μάτζικ - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 136-131 (παρ.)

Ατλάντα Χοκς - Μπρούκλιν Νετς 108-97

Μαϊάμι Χιτ - Μιγλουόκι Μπακς 112-105

Μέμφις Γκρίζλις - Ντάλας Μάβερικς 112-120

Σαν Αντόνιο Σπερς - Ντένβερ Νάγκετς 131-136

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Μπόστον Σέλτικς 104-102

Λος Άντζελες Λέικερς - Σικάγο Μπουλς 142-130