Αντετοκούνμπο: «Για εμένα είναι δύσκολη η κατάσταση, για την ομάδα δε ξέρω»

Σε δηλώσεις που θα συζητηθούν προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετά την νέα ήττα της ομάδας του, από τους Χιτ αυτή τη φορά, σε δηλώσεις του τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολη η όλη κατάσταση για τον ίδιο, αλλά αυτό δε ξέρει αν ισχύει και για την υπόλοιπη ομάδα.

«Είναι δύσκολο. Για μένα προσωπικά, δεν ξέρω πώς νιώθει η ομάδα, αλλά για μένα προσωπικά, είναι μια δύσκολη σεζόν. Νομίζω ότι έχει περάσει καιρός από τότε που, ως ομάδα, δυσκολευτήκαμε έτσι - προσπαθώντας να μπούμε στα play in. Θα μπούμε στα play in; Θα προσπαθήσουμε να μπούμε στα playoffs; Πώς θα μπούμε καν στα play in; Όλες αυτές οι σκέψεις έρχονται στο μυαλό στα αποδυτήρια, και δεν το έχω κάνει αυτό εδώ και καιρό» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Προφανώς, δεν νομίζω ότι έχω τραυματιστεί ποτέ και έχω χάσει 25-30 παιχνίδια στη σεζόν. Οπότε προσπαθώ απλώς να το πάω παιχνίδι με το παιχνίδι. Είμαι ευγνώμων, χαρούμενος που είμαι εδώ έξω και αγωνίζομαι, προσπαθώντας να παίζω με τον σωστό τρόπο. Αυτό με κάνει να νιώθω καλά. Αλλά ταυτόχρονα, είναι στη φύση μου να κερδίζω παιχνίδια. Ελπίζω όταν όλοι είναι διαθέσιμοι να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να το κάνουμε, δεν με νοιάζει αν θα είναι με άσχημο τρόπο, αλλά πρέπει να το κάνουμε».

Για το τρίποντο που πήρε και έχασε με την ομάδα του στο -3 στο τελευταίο λεπτό: «Πήρα την προσπάθεια και δεν το μετανιώνω. Τις περισσότερες φορές παίρνω τη σωστή απόφαση στην επίθεση. Απλώς δεν ευστόχησα. Δεν μετανιώνω ποτέ γιατί είμαι επιθετικός, θα μετανιώσω αν είμαι παθητικός. Όλοι μαθαίνουμε από αυτή τη διαδικασία. Εγώ ως ηγέτης της ομάδας, ο Μάιλς, ο Ράιαν, όλοι. Μόνο έτσι μπορείς να δεις εξέλιξη. Όταν έχεις κακές αγωνιστικές συνήθειες, είναι δύσκολο να βγεις από αυτή τη θέση. Πρέπει να προσπαθείς να κάνεις το σωστό ακόμη κι όταν χάνεις, κάποια στιγμή θα δικαιωθείς».