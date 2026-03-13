ΑΕΚ: Επικός Βάργκα! Έχει σκοράρει και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος

INTIME SPORTS

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα επιβεβαιώνει τη φήμη του ως δεινός σκόρερ, κάτι που αποτέλεσε και βασικό λόγο για τον οποίο η ΑΕΚ προχώρησε στην απόκτησή του.

Ο Ούγγρος επιθετικός πέτυχε ένα ξεχωριστό επίτευγμα στη φετινή σεζόν, καθώς κατάφερε να σκοράρει και στις τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, φτάνοντας συνολικά τα 11 ευρωπαϊκά γκολ.

Στη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ με 4-0 επί της Τσέλιε στη Σλοβενία, ο Βάργκα άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με κεφαλιά, πραγματοποιώντας μάλιστα το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων». Ο ίδιος είχε και άλλες σημαντικές ευκαιρίες στη διάρκεια του αγώνα για να αυξήσει τον λογαριασμό του, φτάνοντας κοντά στο γκολ ακόμη μία φορά, όταν η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Νωρίτερα μέσα στη σεζόν, στο πρώτο μισό της χρονιάς με τη φανέλα της Φερεντσβάρος, ο Βάργκα είχε ήδη δείξει την εκτελεστική του δεινότητα. Συγκεκριμένα, σημείωσε έξι γκολ στα προκριματικά του Champions League, ενώ πρόσθεσε ακόμη τέσσερα στη League Phase του Europa League. Με το χθεσινό τέρμα του στη φάση των «16» του Conference League, έφτασε συνολικά τα 11 ευρωπαϊκά γκολ φέτος, έχοντας σκοράρει σε όλες τις διοργανώσεις της UEFA.