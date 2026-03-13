Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο μετά τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ

Νέα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Η ΕΡΤ αποκάλυψε βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την αιματηρή επίθεση που δέχθηκε ο 20χρονος στην Καλαμαριά.

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ έχει καταγραφεί ο νεαρός λίγο μετά την θανάσιμη μαχαιριά που δέχθηκε στον πνεύμονα, να περπατά παραπατώντας. Δευτερόλεπτα αργότερα σωριάζεται δίπλα στον κάδο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ:

Ο νεαρός στο βίντεο είναι μαζί με δύο φίλους του. Όλοι τους φορούν κουκούλες, ενώ μέχρι στιγμής για το συμβάν έχουν γίνει 4 προσαγωγές με τις έρευνες να συνεχίζονται.

«Ήταν αιμόφυρτος μπροστά στον κάδο»

Αυτόπτης μάρτυρας συγκλονίζει με την περιγραφή του για τη στιγμή που εντοπίστηκε ο 20χρονος στο οδόστρωματης οδού Αργοναυτών.

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί (οι δράστες) όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει», ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Διαβάστε περισσότερα στο Newsbomb.gr