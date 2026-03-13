Αθηναϊκός: Στη Γλυφάδα ο τελικός με τη Μερσίν

Οnsports Τeam

Στο κλειστό της Γλυφάδας θα παίξει τον πρώτο τελικό κόντρα στη Μερσίν (02/04, 20:30) για το Eurocup Women η ομάδα του Αθηναϊκού.

Στο κλειστό της Γλυφάδας θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του EuroCup Women μεταξύ του Αθηναϊκού και της Μερσίν.

Μετά την πρόκριση της ομάδας της coach Καλτσίδου επί της Βιλνέβ, η ομάδα του Αθηναϊκού έχει την ευκαιρία να γράψει… ιστορία και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα στα νότια προάστια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Αθηναϊκός Qualco μετακομίζει για τις ανάγκες του τελικού, και η αναμέτρηση με την Μερσίν θα διεξαχθεί στις 2 Απριλίου στις 8.30μ.μ. στο ΔΑΚ «Μ. Λιούγκας».