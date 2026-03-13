Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αθηναϊκός: Στη Γλυφάδα ο τελικός με τη Μερσίν
Οnsports Τeam 13 Μαρτίου 2026, 15:12
ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθηναϊκός: Στη Γλυφάδα ο τελικός με τη Μερσίν

Στο κλειστό της Γλυφάδας θα παίξει τον πρώτο τελικό κόντρα στη Μερσίν (02/04, 20:30) για το Eurocup Women η ομάδα του Αθηναϊκού. 

Στο κλειστό της Γλυφάδας θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του EuroCup Women μεταξύ του Αθηναϊκού και της Μερσίν.

Μετά την πρόκριση της ομάδας της coach Καλτσίδου επί της Βιλνέβ, η ομάδα του Αθηναϊκού έχει την ευκαιρία να γράψει… ιστορία και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα στα νότια προάστια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Αθηναϊκός Qualco μετακομίζει για τις ανάγκες του τελικού, και η αναμέτρηση με την Μερσίν θα διεξαχθεί στις 2 Απριλίου στις 8.30μ.μ. στο ΔΑΚ «Μ. Λιούγκας».

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: «Κόπηκε» ο Αντρέ Λουίζ από τον Μεντιλίμπαρ - Εκτός με ΟΦΗ οι Έσε και Μπρούνο
32 λεπτά πριν Ολυμπιακός: «Κόπηκε» ο Αντρέ Λουίζ από τον Μεντιλίμπαρ - Εκτός με ΟΦΗ οι Έσε και Μπρούνο
EUROLEAGUE
Όσμαν και Χουάντσο: Οι παίκτες που, στη σκιά του Λεσόρ, έδωσαν την νίκη στο «τριφύλλι»
1 ώρα πριν Όσμαν και Χουάντσο: Οι παίκτες που, στη σκιά του Λεσόρ, έδωσαν την νίκη στο «τριφύλλι»
CONFERENCE LEAGUE
Conference League: Το γκολ του Κοϊτά υποψήφιο για κορυφαίο της αγωνιστικής (vid)
1 ώρα πριν Conference League: Το γκολ του Κοϊτά υποψήφιο για κορυφαίο της αγωνιστικής (vid)
ΜΠΑΣΚΕΤ
Αθηναϊκός: Στη Γλυφάδα ο τελικός με τη Μερσίν
2 ώρες πριν Αθηναϊκός: Στη Γλυφάδα ο τελικός με τη Μερσίν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved