Conference League: Το γκολ του Κοϊτά υποψήφιο για κορυφαίο της αγωνιστικής (vid)
Οnsports Τeam 13 Μαρτίου 2026, 15:39
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Conference League: Το γκολ του Κοϊτά υποψήφιο για κορυφαίο της αγωνιστικής (vid)

Μετά το 0-4 της ΑΕΚ επί της Τσέλιε έγινε γνωστό ότι το γκολ του Κοϊτά είναι ένα από τα υποψήφια για best goal της αγωνιστικής.

Το βραβείο best goal της αγωνιστικής διεκδικεί ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ο οποίος πέτυχε χθες στην Σλοβενία στο ματς με την Τσέλιε το δεύτερο τέρμα της ΑΕΚ.

Ο Αφρικανός μεσοεπιθετικός στο 33ο λεπτό σημείωσε το 0-2 με υπέροχη κίνηση και πλασέ μέσα απο την περιοχή αφού πρώτα η ΑΕΚ ειχε ξεδιπλώσει υπέροχα την επίθεση της με τον Γιόβιτς που κινήθηκε στον άξονα και πάσαρε με ακρίβεια στον συμπαίκτη του. Η UEFA αξιολογεί το δεύτερο τέρμα του Δικεφάλου ως ένα από τα κορυφαία των οκτώ χθεσινών αγώνων της φάσης των 16, όσον αφορά την δημιουργία αλλά και την εκτέλεση του. 



