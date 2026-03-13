Conference League: Το γκολ του Κοϊτά υποψήφιο για κορυφαίο της αγωνιστικής (vid)

Οnsports Τeam

Μετά το 0-4 της ΑΕΚ επί της Τσέλιε έγινε γνωστό ότι το γκολ του Κοϊτά είναι ένα από τα υποψήφια για best goal της αγωνιστικής.

Το βραβείο best goal της αγωνιστικής διεκδικεί ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ο οποίος πέτυχε χθες στην Σλοβενία στο ματς με την Τσέλιε το δεύτερο τέρμα της ΑΕΚ.

Ο Αφρικανός μεσοεπιθετικός στο 33ο λεπτό σημείωσε το 0-2 με υπέροχη κίνηση και πλασέ μέσα απο την περιοχή αφού πρώτα η ΑΕΚ ειχε ξεδιπλώσει υπέροχα την επίθεση της με τον Γιόβιτς που κινήθηκε στον άξονα και πάσαρε με ακρίβεια στον συμπαίκτη του. Η UEFA αξιολογεί το δεύτερο τέρμα του Δικεφάλου ως ένα από τα κορυφαία των οκτώ χθεσινών αγώνων της φάσης των 16, όσον αφορά την δημιουργία αλλά και την εκτέλεση του.