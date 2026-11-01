Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το σχέδιο Νίστρουπ για το ντέρμπι - Οι σίγουροι και τα διλήμματα του Δανού

Με στόχο να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα και να αυξήσει τη διαφορά του από την ΑΕΚ στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το απόγευμα της Κυριακής (01/11) στις 19:30 την «Ένωση» στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ καταστρώνει τα πλάνα του για το μεγάλο ντέρμπι, έχοντας σε μεγάλο βαθμό καταλήξει στις επιλογές του για το αρχικό σχήμα.

Η ΑΕΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή τέσσερις βαθμούς πίσω από τους «πράσινους», έχοντας μάλιστα έναν αγώνα λιγότερο. Ως εκ τούτου, ενδεχόμενη επικράτηση του «τριφυλλιού» θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων, βάζοντας επιπλέον πίεση στους «κιτρινόμαυρους».

Σημαντική αναμένεται να είναι και η παρουσία του κόσμου στις εξέδρες, καθώς η προσέλευση των φίλων του Παναθηναϊκού εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 40.000 θεατές, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Δανός τεχνικός έχει στη διάθεσή του σχεδόν όλα τα βασικά του στελέχη. Άλλωστε, στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη είχε προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation, πραγματοποιώντας συνολικά δέκα αλλαγές, προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση της ομάδας ενόψει του ντέρμπι.

Το πιθανό σύστημα και οι θέσεις που παραμένουν ανοιχτές

Το επικρατέστερο ενδεχόμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να παραταχθεί με σχηματισμό 4-4-2, ένα σύστημα που προτιμά ο Νίστρουπ μετά και τον τραυματισμό του Ουναΐ. Σε αρκετές θέσεις οι αποφάσεις του Δανού προπονητή φαίνεται να έχουν ληφθεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμη ορισμένα ερωτηματικά για την τελική ενδεκάδα.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Πένια, ο οποίος αποτελεί σταθερή επιλογή του προπονητή του και δύσκολα θα χάσει τη θέση του. Στο κέντρο της άμυνας οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν θα είναι το δίδυμο. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα επιστρέψει ο Καλάμπρια, ο οποίος δεν επιβαρύνθηκε από το ματς του Κυπέλλου με τον Άρη, κάτι που ισχύει και με τον Σαλάχ-Εντίν στα αριστερά.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Κάνγκουα έχει ουσιαστικά εξασφαλισμένη μία θέση, καθώς δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι του Κυπέλλου. Δίπλα του αναμένεται να βρεθεί ο Καμαρά, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή απέναντι στον Άρη, την ώρα που ο Λούζα αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Περισσότερες εκκρεμότητες υπάρχουν στα άκρα της επίθεσης, όπου τρεις ποδοσφαιριστές διεκδικούν τις δύο διαθέσιμες θέσεις. Οι Ταμπόρδα και Αντίνο έχουν ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο ο Λιβάι Γκαρσία παραμένει στη διεκδίκηση και μάλιστα συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί ως δεξιός εξτρέμ.

Αντίθετα, το επιθετικό δίδυμο φαίνεται να έχει καταλήξει στους Ντέσερς και Τετέι, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν μαζί στην κορυφή της επίθεσης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή των «πράσινων» για τη σημαντική αναμέτρηση με την ΑΕΚ, έχοντας στη διάθεσή του τις παρακάτω επιλογές:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.