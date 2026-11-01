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Λεβαδειακός - Άρης: Με ανεβασμένη ψυχολογία για τη νίκη οι «κιτρινόμαυροι»

Ο Άρης ταξιδεύει στη Λιβαδειά με ανεβασμένη ψυχολογία από τις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, έχοντας ως στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να πάρει ένα ακόμη τρίποντο.

Λεβαδειακός - Άρης: Με ανεβασμένη ψυχολογία για τη νίκη οι «κιτρινόμαυροι»
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Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Άρη στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν απολογισμό 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Την προηγούμενη αγωνιστική αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0) με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης ταξιδεύει στη Λιβαδειά με στόχο να δώσει συνέχεια στην καλή του πορεία στο πρωτάθλημα. Οι Θεσσαλονικείς προέρχονται από τρεις διαδοχικές νίκες στη Stoiximan Super League, με πιο πρόσφατη αυτή απέναντι στον Ατρόμητο με 3-1, ενώ είχαν προηγηθεί οι επιτυχίες κόντρα σε Κηφισιά (2-1) και Βόλο (3-2).

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν μπορεί να υπολογίζει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στους Ούρος Ράτσιτς και Μπρούμα, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής. Εκτός έμειναν επίσης οι Μάνου Γκαρθία, Ματάρ Τιάμ και Λορέν Μορόν. Αντίθετα, σε αυτή συμπεριλήφθηκε ο Μάρτιν Χόνγκλα, με την τελική απόφαση για τη συμμετοχή του να αναμένεται την τελευταία στιγμή.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 17:00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 2.

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