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Superbet League 2: Ντέρμπι Πανιώνιος - Πανσερραϊκός στην Πλατεία - Κόντρα σε Ολυμπιακό Β’ η ΑΕΛ

Πέντε αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (01/11) για τη Superbet League 2, με το παιχνίδι Πανιώνιος - Πανσερραϊκός να ξεχωρίζει.

Superbet League 2: Ντέρμπι Πανιώνιος - Πανσερραϊκός στην Πλατεία - Κόντρα σε Ολυμπιακό Β’ η ΑΕΛ
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Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Πανσερραϊκό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Κυριακής (01/11), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 14:45 και την αναμέτρηση να μεταδίδεται απ’ ευθείας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τις δύο πλευρές, καθώς ο Πανιώνιος βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς, ενώ ο Πανσερραϊκός ακολουθεί με 10, έχοντας και την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών που του έχει επιβληθεί.

Νωρίτερα, στις 12:30, η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β' στο AEL FC Arena, θέλοντας να δώσει συνέχεια στην καλή της παρουσία μετά τη νίκη-θρίαμβο απέναντι στον ΟΦΗ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μεταδοθεί επίσης τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το κυριακάτικο πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τρεις αναμετρήσεις. Στις 13:00 η Ελλάς Σύρου αντιμετωπίζει την Athens Kallithea, στις 15:00 ο ΠΑΟΚ Β' φιλοξενεί τη Ζάκυνθο, ενώ στις 16:00 ο Αστέρας AKTOR Β' υποδέχεται τον Πύργο.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Superbet League 2:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

  • Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1
  • Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

  • 12:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β’
  • 13:00 Γήπεδο Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea
  • 14:45 Γήπεδο Πανιωνίου ΓΣΣ, Πανιώνιος - Πανσερραϊκός
  • 15:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, ΠΑΟΚ Β’ - Ζάκυνθος
  • 16:00 «Θ. Κολοκοτρώνης», Αστέρας AKTOR Β’ - Πύργος

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

  • 15:00 Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς

H Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

1. Μαρκό 22

2. Athens Kallithea 17

3. Πανιώνιος 14

4. Νίκη Βόλου 14 -9αγ.

5. ΑΕΛ 13

6. Πανθρακικός 13 -9αγ.

7. Αναγέννηση Καρδίτσας 11 -9αγ.

8. Πανσερραϊκός 10

9. Ελλάς Σύρου 10

10. Αστέρας AKTOR Β’ 9

11. ΠΑΟΚ Β’ 8

12. Νέστος Χρυσούπολης 8 -9αγ.

13. Απόλλων Καλαμαριάς 8

14. Πύργος 8

15. Ολυμπιακός Β’ 6

16. Ζάκυνθος 3

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