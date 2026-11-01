Superbet League 2: Ντέρμπι Πανιώνιος - Πανσερραϊκός στην Πλατεία - Κόντρα σε Ολυμπιακό Β’ η ΑΕΛ
Πέντε αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (01/11) για τη Superbet League 2, με το παιχνίδι Πανιώνιος - Πανσερραϊκός να ξεχωρίζει.
Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Πανσερραϊκό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Κυριακής (01/11), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 14:45 και την αναμέτρηση να μεταδίδεται απ’ ευθείας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τις δύο πλευρές, καθώς ο Πανιώνιος βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς, ενώ ο Πανσερραϊκός ακολουθεί με 10, έχοντας και την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών που του έχει επιβληθεί.
Νωρίτερα, στις 12:30, η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β' στο AEL FC Arena, θέλοντας να δώσει συνέχεια στην καλή της παρουσία μετά τη νίκη-θρίαμβο απέναντι στον ΟΦΗ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μεταδοθεί επίσης τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Το κυριακάτικο πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τρεις αναμετρήσεις. Στις 13:00 η Ελλάς Σύρου αντιμετωπίζει την Athens Kallithea, στις 15:00 ο ΠΑΟΚ Β' φιλοξενεί τη Ζάκυνθο, ενώ στις 16:00 ο Αστέρας AKTOR Β' υποδέχεται τον Πύργο.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Superbet League 2:
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
- Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1
- Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
- 12:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β’
- 13:00 Γήπεδο Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea
- 14:45 Γήπεδο Πανιωνίου ΓΣΣ, Πανιώνιος - Πανσερραϊκός
- 15:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, ΠΑΟΚ Β’ - Ζάκυνθος
- 16:00 «Θ. Κολοκοτρώνης», Αστέρας AKTOR Β’ - Πύργος
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
- 15:00 Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς
H Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)
1. Μαρκό 22
2. Athens Kallithea 17
3. Πανιώνιος 14
4. Νίκη Βόλου 14 -9αγ.
5. ΑΕΛ 13
6. Πανθρακικός 13 -9αγ.
7. Αναγέννηση Καρδίτσας 11 -9αγ.
8. Πανσερραϊκός 10
9. Ελλάς Σύρου 10
10. Αστέρας AKTOR Β’ 9
11. ΠΑΟΚ Β’ 8
12. Νέστος Χρυσούπολης 8 -9αγ.
13. Απόλλων Καλαμαριάς 8
14. Πύργος 8
15. Ολυμπιακός Β’ 6
16. Ζάκυνθος 3