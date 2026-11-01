Premier League: Πού θα δείτε το μεγάλο ντέρμπι Λίβερπουλ - Άρσεναλ στο Άνφιλντ

Τα βλέμματα στρέφονται στο «Άνφιλντ», όπου η Λίβερπουλ υποδέχεται την Άρσεναλ την Κυριακή (1/11, 18:30), στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Premier League. Πρόκειται για μία από τις πιο ιστορικές αναμετρήσεις του αγγλικού ποδοσφαίρου, με τις δύο ομάδες να έχουν προσφέρει διαχρονικά σπουδαία παιχνίδια, ενώ το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τόσο η Λίβερπουλ όσο και η Άρσεναλ βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Οι «κόκκινοι» μετρούν τρεις διαδοχικές νίκες σε πρωτάθλημα και Champions League, ενώ εξασφάλισαν και την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Carabao Cup, αποκλείοντας την Τσέλσι στη διαδικασία των πέναλτι.

Από την πλευρά τους, οι «κανονιέρηδες» προέρχονται από τρεις συνεχόμενες νίκες στην Premier League, ενώ απέσπασαν σημαντική ισοπαλία στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν. Ωστόσο, γνώρισαν τον αποκλεισμό από τη Φλίτγουντ στο Carabao Cup, χάνοντας την ευκαιρία να συνεχίσουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η δύσκολη αποστολή της Άρσεναλ στο «Άνφιλντ»

Η παράδοση των τελευταίων ετών δεν είναι με το μέρος της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα, καθώς η Άρσεναλ έχει να πανηγυρίσει εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Λίβερπουλ εδώ και 14 χρόνια!

Το τελευταίο διπλό των Λονδρέζων στο «Άνφιλντ» καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2012, όταν επικράτησαν με 2-0. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο ο σημερινός προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, αγωνιζόταν ακόμη ως ποδοσφαιριστής με τη φανέλα των «κανονιέρηδων».

Από τότε, σε επίπεδο Premier League, η Άρσεναλ έχει απολογισμό οκτώ ηττών και πέντε ισοπαλιών στις επισκέψεις της στην έδρα της Λίβερπουλ. Στην περσινή αναμέτρηση, οι γηπεδούχοι είχαν επικρατήσει με 1-0, χάρη σε ένα εντυπωσιακό απευθείας φάουλ του Ντόμινικ Σομποσλάι.

Η παράδοση, λοιπόν, δίνει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στο μεγάλο ντέρμπι, με την Άρσεναλ να αναζητά μια νίκη που της διαφεύγει εδώ και πολλά χρόνια στο «Άνφιλντ».

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στην Premier League

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουν. 2-0

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0

Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1

Χαλ-Ιπσουιτς 2-2

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 2-0

Αστον Βίλα-Φούλαμ 1-1

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

18:30 Λίβερπουλ-Άρσεναλ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

22:00 Νιούκαστλ-Έβερτον

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 21

Άρσεναλ 21 -8αγ.

Μπράιτον 19

Τσέλσι 16

Λίβερπουλ 15 -8αγ.

Μπρέντφορντ 14

Μπόρνμουθ 12

Τότεναμ 12

Άστον Βίλα 12

Χαλ 11

Λιντς 11

Νιούκαστλ 11 -8αγ.

Ίπσουιτς 11

Έβερτον 10 -8αγ.

Φούλαμ 9

Κόβεντρι 9

Μάντσεστερ Γιουν. 7

Κρίσταλ Πάλας 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 6

Σάντερλαντ 5