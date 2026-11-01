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Serie A: Ντερμπάρα Γιουβέντους - Νάπολι | Κόντρα στην ουραγό Βενέτσια η Κόμο - Πού θα δείτε τα ματς

Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Γιουβέντους με τη Νάπολι στο πρόγραμμα της Serie A, ενώ η Κόμο αντιμετωπίζει τη Βενέτσια. Όλες οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης.

Serie A: Ντερμπάρα Γιουβέντους - Νάπολι | Κόντρα στην ουραγό Βενέτσια η Κόμο - Πού θα δείτε τα ματς
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Με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Νάπολι να συγκεντρώνει τα βλέμματα, συνεχίζεται την Κυριακή (01/11) η δράση στη Serie A. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις, με την αναμέτρηση στο Τορίνο να ξεχωρίζει, καθώς οι δύο ιστορικές ομάδες του ιταλικού ποδοσφαίρου θα αναμετρηθούν στις 21:45, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Οι «μπιανκονέρι» βρίσκονται στην ένατη θέση με 14 βαθμούς, όσους έχει και η Νάπολι, η οποία καταλαμβάνει την έβδομη θέση. Το μεταξύ τους παιχνίδι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής.

Κόντρα στην ουραγό Βενέτσια η Κόμο

Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα, αποτελεί μία από τις επόμενες αντιπάλους της ΑΕΚ στο Champions League, αγωνίζεται στις 14:30 και θέλει να συνεχίσει την καλή της πορεία στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς. Απέναντί της θα βρεθεί η Βενέτσια, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόλις τρεις βαθμούς.

Το πρόγραμμα της Κυριακής συμπληρώνεται με τα παιχνίδια Λάτσιο - Κάλιαρι και Φροζινόνε - Τορίνο, που ξεκινούν στις 16:00, καθώς και με την αναμέτρηση Λέτσε - Τζένοα στις 19:00.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Serie A:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

  • Μπολόνια - Μόντσα 2-1
  • Ουντινέζε - Ρόμα 2-5
  • Μίλαν - Ιντερ 3-1

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

  • 14:30: Κόμο - Βενέτσια (Magenta Sport 1)
  • 16:00: Λάτσιο - Κάλιαρι (Magenta Sport 1)
  • 16:00: Φροζινόνε - Τορίνο (Magenta Sport 2)
  • 19:00: Λέτσε - Τζένοα (Magenta Sport 1)
  • 21:45: Γιουβέντους - Νάπολι (Magenta Sport 1)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

  • 19:30 Σασουόλο - Φιορεντίνα
  • 21:45 Αταλάντα - Πάρμα

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

  1. Λάτσιο 25
  2. Ιντερ 25 -10αγ.
  3. Ρόμα 24
  4. Μίλαν 21 -10αγ.
  5. Κόμο 20
  6. Φροζινόνε 17
  7. Νάπολι 14
  8. Μπολόνια 14 -10αγ.
  9. Γιουβέντους 14
  10. Τορίνο 13
  11. Κάλιαρι 13
  12. Αταλάντα 11
  13. Τζένοα 10
  14. Λέτσε 9
  15. Σασουόλο 8
  16. Μόντσα 7 -10αγ.
  17. Ουντινέζε 5
  18. Φιορεντίνα 5
  19. Πάρμα 5
  20. Βενέτσια 3
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