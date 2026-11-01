Serie A: Ντερμπάρα Γιουβέντους - Νάπολι | Κόντρα στην ουραγό Βενέτσια η Κόμο - Πού θα δείτε τα ματς

Με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Νάπολι να συγκεντρώνει τα βλέμματα, συνεχίζεται την Κυριακή (01/11) η δράση στη Serie A. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις, με την αναμέτρηση στο Τορίνο να ξεχωρίζει, καθώς οι δύο ιστορικές ομάδες του ιταλικού ποδοσφαίρου θα αναμετρηθούν στις 21:45, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Οι «μπιανκονέρι» βρίσκονται στην ένατη θέση με 14 βαθμούς, όσους έχει και η Νάπολι, η οποία καταλαμβάνει την έβδομη θέση. Το μεταξύ τους παιχνίδι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής.

Κόντρα στην ουραγό Βενέτσια η Κόμο

Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα, αποτελεί μία από τις επόμενες αντιπάλους της ΑΕΚ στο Champions League, αγωνίζεται στις 14:30 και θέλει να συνεχίσει την καλή της πορεία στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς. Απέναντί της θα βρεθεί η Βενέτσια, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόλις τρεις βαθμούς.

Το πρόγραμμα της Κυριακής συμπληρώνεται με τα παιχνίδια Λάτσιο - Κάλιαρι και Φροζινόνε - Τορίνο, που ξεκινούν στις 16:00, καθώς και με την αναμέτρηση Λέτσε - Τζένοα στις 19:00.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Serie A:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Μπολόνια - Μόντσα 2-1

Ουντινέζε - Ρόμα 2-5

Μίλαν - Ιντερ 3-1

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

14:30: Κόμο - Βενέτσια (Magenta Sport 1)

16:00: Λάτσιο - Κάλιαρι (Magenta Sport 1)

16:00: Φροζινόνε - Τορίνο (Magenta Sport 2)

19:00: Λέτσε - Τζένοα (Magenta Sport 1)

21:45: Γιουβέντους - Νάπολι (Magenta Sport 1)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

19:30 Σασουόλο - Φιορεντίνα

21:45 Αταλάντα - Πάρμα

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)