Serie A: Ντερμπάρα Γιουβέντους - Νάπολι | Κόντρα στην ουραγό Βενέτσια η Κόμο - Πού θα δείτε τα ματς
Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Γιουβέντους με τη Νάπολι στο πρόγραμμα της Serie A, ενώ η Κόμο αντιμετωπίζει τη Βενέτσια. Όλες οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης.
Με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Γιουβέντους και τη Νάπολι να συγκεντρώνει τα βλέμματα, συνεχίζεται την Κυριακή (01/11) η δράση στη Serie A. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις, με την αναμέτρηση στο Τορίνο να ξεχωρίζει, καθώς οι δύο ιστορικές ομάδες του ιταλικού ποδοσφαίρου θα αναμετρηθούν στις 21:45, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Οι «μπιανκονέρι» βρίσκονται στην ένατη θέση με 14 βαθμούς, όσους έχει και η Νάπολι, η οποία καταλαμβάνει την έβδομη θέση. Το μεταξύ τους παιχνίδι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής.
Κόντρα στην ουραγό Βενέτσια η Κόμο
Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα, αποτελεί μία από τις επόμενες αντιπάλους της ΑΕΚ στο Champions League, αγωνίζεται στις 14:30 και θέλει να συνεχίσει την καλή της πορεία στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς. Απέναντί της θα βρεθεί η Βενέτσια, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόλις τρεις βαθμούς.
Το πρόγραμμα της Κυριακής συμπληρώνεται με τα παιχνίδια Λάτσιο - Κάλιαρι και Φροζινόνε - Τορίνο, που ξεκινούν στις 16:00, καθώς και με την αναμέτρηση Λέτσε - Τζένοα στις 19:00.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Serie A:
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
- Μπολόνια - Μόντσα 2-1
- Ουντινέζε - Ρόμα 2-5
- Μίλαν - Ιντερ 3-1
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
- 14:30: Κόμο - Βενέτσια (Magenta Sport 1)
- 16:00: Λάτσιο - Κάλιαρι (Magenta Sport 1)
- 16:00: Φροζινόνε - Τορίνο (Magenta Sport 2)
- 19:00: Λέτσε - Τζένοα (Magenta Sport 1)
- 21:45: Γιουβέντους - Νάπολι (Magenta Sport 1)
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
- 19:30 Σασουόλο - Φιορεντίνα
- 21:45 Αταλάντα - Πάρμα
Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
- Λάτσιο 25
- Ιντερ 25 -10αγ.
- Ρόμα 24
- Μίλαν 21 -10αγ.
- Κόμο 20
- Φροζινόνε 17
- Νάπολι 14
- Μπολόνια 14 -10αγ.
- Γιουβέντους 14
- Τορίνο 13
- Κάλιαρι 13
- Αταλάντα 11
- Τζένοα 10
- Λέτσε 9
- Σασουόλο 8
- Μόντσα 7 -10αγ.
- Ουντινέζε 5
- Φιορεντίνα 5
- Πάρμα 5
- Βενέτσια 3