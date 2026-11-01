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Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική της Super League.

Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
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Το πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι της σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο έφτασε. Το απόγευμα της Κυριακής (01/11) το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα υποδεχθεί το ματς Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για την 9η στροφή του πρωταθλήματος.

Οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη, όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για το πρεστίζ. Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίζονται έτοιμοι για πρωταθλητισμό, τη στιγμή που η Ένωση του Μάρκο Νίκολιτς δεν δείχνει ίδια σταθερότητα όταν αγωνίζεται μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δείτε την επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ:

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