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Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR: Η δύσκολη έξοδος των «πράσινων» στη Θεσσαλονίκη

Μια αναμέτρηση που σιγά-σιγά ξαναβρίσκει την παλιά της αίγλη, με το «τριφύλλι» να προέρχεται από αγώνα στην Κωνσταντινούπολη και τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να το εκμεταλλευτούν. 

Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR: Η δύσκολη έξοδος των «πράσινων» στη Θεσσαλονίκη
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Η ήττα στην έδρα της Εφές, ανήκει στο παρελθόν για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη δίνουν έναν εξίσου δύσκολο αγώνα, απέναντι στον Άρη. Για την GBL αυτή τη φορά, σε ένα «Nick Galis Hall» που θα είναι κατάμεστο και με «καυτή» ατμόσφαιρα.

Ένα ντέρμπι από τα παλιά, το οποίο σιγά-σιγά ανακτά μέρος της χαμένης του αίγλης. Λόγω της ανόδου των γηπεδούχων. Οι οποίοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό και θέλουν να εκμεταλλευτούν την κόπωση στο «τριφύλλι».

Από την άλλη, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε προβληματική εμφάνιση και ηττήθηκε, αναζητώντας στη Θεσσαλονίκη την αντίδραση. Με μια νίκη σε έδρα από την οποία δεν είναι εύκολο να περάσει κανείς. Ειδικά τώρα με την αγωνιστική άνοδο των «κιτρινόμαυρων».

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τους Γκραντ και Φαλ που είναι εκτός λίστας ξένων για τις εγχώριες διοργανώσεις. Μένει να φανεί ποιους θα «κόψει» ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και αν θα υπάρχουν άλλες απουσίες (όπως τον Ρογκαβόπουλο που μέχρι το ματς με την Εφές δεν είχε ξεπεράσει το πρόβλημά του). Στην 12άδα αναμένεται να είναι ο Σλούκας.

Μέχρι τώρα οι «πράσινοι» έχουν μόνο νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ ο Άρης έχει ηττηθεί στην πρεμιέρα του στην Καρδίτσα. Όμως οι Θεσσαλονικείς φαίνονται να είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό, λόγω του -2 του «τριφυλλιού».

Το τζάμπολ στο σπουδαίο ματς είναι προγραμματισμένο για τις 17:00, με τηλεοπτική μετάδοση από ΣΠΟΡ FM TV 2 και ΣΚΑΪ.

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