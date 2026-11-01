ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR: Να επιστρέψει στις νίκες μετά τη... μπαλωθιά στην Κρήτη - Η ώρα και το κανάλι

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα και να αφήσει πίσω του την ήττα από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έβγαλε αντίδραση μεσοβδόμαδα, επικρατώντας με το εμφατικό 3-1 της ΑΕΚ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, πραγματοποιώντας εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και δείχνοντας πως βρίσκει ξανά τον εαυτό του.

Ο Αλέσιο Λίσι αναμένεται να επαναφέρει αρκετούς από τους βασικούς που πήραν ανάσες στο παιχνίδι Κυπέλλου, ενώ ο Τσιφτσής θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια. Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Μιχαηλίδη και Πέλκας, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει θλάση στον προσαγωγό.

Θυμίζουμε πως οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται στην 5η θέση με 16 βαθμούς και θέλει το τρίποντο καθώς πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για... απώλειες.

Από την άλλη, ο Αστέρας AKTOR ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη σε μια περίοδο αλλαγών και αβεβαιότητας. Το 0-0 με τον Λεβαδειακό και η ήττα με 2-0 από την Κηφισιά στο Κύπελλο έφεραν τη λύση της συνεργασίας με τον Γιώργο Αντωνόπουλο, με τον Γιάννη Κοντοέ να αναλαμβάνει προσωρινά την τεχνική ηγεσία.

Οι Αρκάδες βρίσκονται σε αναζήτηση νέου προπονητή, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του κομβικού Μπαρτόλο, η απουσία του οποίου θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα. Με μόλις έξι βαθμούς και την 11η θέση στη βαθμολογία, ο Αστέρας καλείται να βγάλει αντίδραση σε μια ιδιαίτερα δύσκολη έδρα.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη στις 19:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Novasports Prime HD.