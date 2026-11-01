NBA: Υπέταξαν τα «Ελάφια» οι «Ιππότες» - Ασταμάτητοι οι Σπερς, στο 6-0 οι Γκρίζλις

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση των Καβαλίερς, οι οποίοι επικράτησαν με 136-111 των Μπακς, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα τους στην Ατλάντα. Το Κλίβελαντ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στη δεύτερη περίοδο, σημειώνοντας 48 πόντους και μετατρέποντας το 24-25 του πρώτου δωδεκαλέπτου σε 72-46 στο ημίχρονο. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Έβαν Μόμπλεϊ με 27 πόντους, ενώ ο Τζάρετ Άλεν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους και 11 ριμπάουντ. Θετική ήταν και η παρουσία του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος σε 20:17 λεπτά συμμετοχής είχε 8 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Κροάτης μέτρησε 3/6 σουτ, 1/3 τρίποντα και 1/2 βολές, ενώ στη στατιστική του καταγράφηκαν ακόμη 4 επιθετικά και 7 αμυντικά ριμπάουντ, δύο λάθη και +15 στο σύστημα αξιολόγησης +/-. Από την πλευρά τους, ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 15 πόντους και ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 13 πόντους και 7 ασίστ.

Σημαντικό διπλό πανηγύρισαν οι 76ερς στη Σάρλοτ, καθώς επικράτησαν με 109-104 των Χόρνετς, παρά τις απουσίες των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Τζοέλ Εμπίντ. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Φιλαδέλφεια, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 38 πόντους, ενώ ο Άνφερνι Σάιμονς συνεισέφερε άλλους 19. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανατρέψουν διαφορά επτά πόντων στα τελευταία πέντε λεπτά και να φύγουν με τη νίκη. Για τους Χόρνετς, ο Γκρέισον Άλεν είχε 27 πόντους και ο Μπράντον Μίλερ 24.

Στη Νέα Ορλεάνη, οι Πέλικανς επικράτησαν με χαρακτηριστική άνεση των Χοκς με 121-99, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική τους νίκη, μετά το αρνητικό ξεκίνημα με τέσσερις ήττες. Ο Σαντίκ Μπέι ήταν εξαιρετικός ερχόμενος από τον πάγκο, σημειώνοντας 25 πόντους, ενώ ο Τζερεμάια Φίαρς πρόσθεσε 20. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς σημαντικό προβάδισμα, με την Ατλάντα να πληρώνει την ιδιαίτερα άστοχη βραδιά της πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων, έχοντας μόλις 8/46.

Συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία οι Γκρίζλις, οι οποίοι συνέτριψαν με 136-105 τους Κινγκς και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 6-0. Με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισαν το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας τους. Ο rookie Κάμερον Μπούζερ ξεχώρισε με 27 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Αϊζάια Στιούαρτ είχε 24 πόντους και ο GG Τζάκσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21, έχοντας το απόλυτο στα τρίποντα (5/5). Για το Σακραμέντο, ο Ντάρους Άκαφ Τζούνιορ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 38 πόντους, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει την έκτη διαδοχική ήττα της ομάδας του.

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τους Σπερς, οι οποίοι επικράτησαν με 121-111 των Τίμπεργουλβς, έχοντας σε εκπληκτική κατάσταση τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Ο Γάλλος σταρ πραγματοποίησε μία γεμάτη εμφάνιση, μετρώντας 43 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 τάπες και 4 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Ντίλαν Χάρπερ, ο οποίος πρόσθεσε 25 πόντους. Για τη Μινεσότα, που παρατάχθηκε χωρίς τους Έντουαρντς και Γκομπέρ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Άγιος Ντοσούνμου με 27 πόντους.

Την ίδια στιγμή, οι Ρόκετς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Θάντερ, επικρατώντας με 119-98. Ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, σημειώνοντας 30 πόντους και μαζεύοντας 9 ριμπάουντ. Ο Μάρκους Σμαρτ είχε 24 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (7/10 τρίποντα), ενώ ο Αλπερέν Σενγκούν βρέθηκε μία ανάσα από το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Για την Οκλαχόμα, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 26 πόντους, όμως δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα των Θάντερ, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με τέσσερις διαδοχικές νίκες.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA