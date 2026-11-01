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Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Να βγάλουν αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΛ θέλουν οι Κρητικοί

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Να βγάλουν αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΛ θέλουν οι Κρητικοί
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Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΟΦΗ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Αγρινιώτες θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη βαριά ήττα με 5-0 από την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μπροστά στο κοινό τους.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ ταξιδεύει στο Αγρίνιο προερχόμενος από την ήττα με 1-0 από την ΑΕΛ στο Κύπελλο Ελλάδας. Οι Κρητικοί θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και έχουν δείξει πως διαθέτουν την ποιότητα και τις δυνατότητες να ανταγωνιστούν κάθε αντίπαλο. Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος είχαν πάρει τη νίκη με 2-1 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Εκτός πλάνων του Χρήστου Κόντη για την αναμέτρηση βρίσκονται οι τραυματίες Χριστογεώργος, ο οποίος ακολούθησε θεραπεία, Ισέκα, που έκανε ατομικό πρόγραμμα, καθώς και ο Χνάρης. Εκτός αποστολής έμειναν επίσης οι Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης και Κουτσουπιάς.

Το ζητούμενο για τους Αγρινιώτες θα είναι η αμυντική σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τους και να επιβάλουν τον ρυθμό τους.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 1 League.

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