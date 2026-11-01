WNBA: Πρωταθλήτριες οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις - Πρώτος τίτλος στην ιστορία

Οι Βάλκιρις κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, επικρατώντας της Ατλάντα 68-63 στον Game 7. Εκπληκτική εμφάνιση από την Γκάμπι Γουίλιαμς με 30 πόντους.

WNBA: Πρωταθλήτριες οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις - Πρώτος τίτλος στην ιστορία
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Ιστορική στιγμή για τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις, οι οποίες πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στην ιστορία τους στο WNBA. Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ επικράτησε 68-63 της Ατλάντα Ντριμ στον έβδομο τελικό, που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Chase Center του Σαν Φρανσίσκο, μπροστά σε 18.000 θεατές.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η Γκάμπι Γουίλιαμς, η οποία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους. Μάλιστα, οι 28 από αυτούς σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, με την ίδια να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια της ομάδας της να φτάσει στη νίκη και στον τίτλο.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Βερόνικα Μπέρτον, η οποία μέτρησε 10 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ, ενώ η Τίφανι Χέιζ πρόσθεσε 11 πόντους για τις πρωταθλήτριες. Οι Βάλκιρις έφτασαν έτσι στην κορυφή του WNBA μόλις στη δεύτερη σεζόν της ύπαρξής τους.

Από την πλευρά της Ατλάντα, η Τζόρντιν Κάναντα με 18 πόντους και η Αλίσα Γκρέι με 16 προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα τους στη διεκδίκηση του τίτλου. Η Έιντζελ Ρις ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους και 12 ριμπάουντ, χωρίς όμως η παρουσία της να αποδειχθεί αρκετή για να αλλάξει την έκβαση του τελικού.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις έγραψαν, λοιπόν, ιστορία, κατακτώντας το πρώτο πρωτάθλημα της σύντομης διαδρομής τους στο WNBA.

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