Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό σερί των εννέα νικών μετά από επτά χρόνια!

Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό νικηφόρο σερί, το καλύτερο που έχει καταγράψει η ομάδα μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο εδώ και αρκετά χρόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να φτάσουν στα όριά τους για να φύγουν με το τρίποντο από τη Λεωφόρο, καθώς επικράτησαν με 3-2 της Κηφισιάς με γκολ του Ζέλσον Μάρτινς στις καθυστερήσεις.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες έφτασαν τις εννέα συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, σε δέκα συνολικά αναμετρήσεις με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στην τεχνική τους ηγεσία.

Το συγκεκριμένο σερί περιλαμβάνει πέντε νίκες στο πρωτάθλημα, τρεις στη League Phase του Europa League και μία στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των «ερυθρόλευκων» σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του την επίδοση των οκτώ διαδοχικών νικών που κρατούσε από το 2019. Τότε, υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνς, οι Πειραιώτες είχαν καταφέρει να πανηγυρίσουν οκτώ συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα την άνοιξη της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, με τη διαφορά πως εκείνο το σερί είχε επιτευχθεί αποκλειστικά στο πρωτάθλημα.

Πλέον, η ομάδα του Αλγκουαθίλ έχει ανεβάσει τον πήχη, φτάνοντας τις εννέα συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και καταγράφοντας την καλύτερη αντίστοιχη επίδοσή της από την εποχή του Πέδρο Μαρτίνς.