ΠΑΟΚ: Μπροστά σε ιστορικό ρεκόρ στη Stoiximan GBL - Η πρόκληση για το 6-0!

Μπροστά σε μία σημαντική ιστορική επίδοση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στη Stoiximan GBL και πλέον έχει την ευκαιρία να καταγράψει το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας του στο επαγγελματικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι πέρασε νικηφόρα από το Ιβανώφειο, επικρατώντας με 63-53 του Ηρακλή στο πρώτο φετινό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 35η Stoiximan GBL. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Δικέφαλος διατήρησε το απόλυτο των νικών και έφτασε τις πέντε επιτυχίες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά στην ιστορία του συλλόγου στην επαγγελματική κατηγορία που ξεκινάει το πρωτάθλημα με πέντε συνεχόμενες νίκες. Πλέον, έχει μπροστά του την ευκαιρία να γράψει ιστορία, καθώς το προσεχές Σάββατο (7/11, 17:30) υποδέχεται τους Vikos Falcons στο PAOK Sports Arena. Σε περίπτωση νέας επικράτησης, θα φτάσει για πρώτη φορά στο 6-0.

Το εντυπωσιακό 5/5 του ΠΑΟΚ

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έχει παρουσιάσει σταθερό πρόσωπο στο ξεκίνημα της φετινής Stoiximan GBL, μετρώντας πέντε διαδοχικές νίκες απέναντι στους εξής αντιπάλους:

Μύκονος Betsson - ΠΑΟΚ 85-88

ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας Elabet 86-73

Κολοσσός H Hotels Collection - ΠΑΟΚ 84-88

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 65-62

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63

Η προηγούμενη φορά που ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με 5/5

Για να βρούμε την προηγούμενη αντίστοιχη επίδοση του Δικεφάλου, πρέπει να επιστρέψουμε στη σεζόν 1998/99. Τότε, με τον Σβι Σερφ στην τεχνική ηγεσία, ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να πανηγυρίσει πέντε συνεχόμενες νίκες στις πρώτες ισάριθμες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα εκείνης της περιόδου ήταν:

ΠΑΟΚ - Ηράκλειο 71-64 (Μπέρι 18, Μπαλογιάννης 14 – Μίλερ 23, Μυριούνης 12)

Σπόρτιγκ - ΠΑΟΚ 62-82 (Παπαδάτος και Φορντ 14 – Κινγκ 28, Μπαλογιάννης 23)

ΠΑΟΚ - Περιστέρι 77-70 (Κολντεμπέλα 18, Κινγκ 15 – Οκανσέ 20, Μαρτίνεθ 19)

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 63-81 (Γέλιτς 20, Σιμς 19 – Κινγκ 23, Μπέρι 20)

ΠΑΟΚ - Άρης 78-54 (Κινγκ και Μπέρι 19 – Γκραντ 14, Χρυσανθόπουλος 10)

Το νικηφόρο σερί εκείνης της ομάδας σταμάτησε την έκτη αγωνιστική, όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 81-60 στη Λαμία.

Οι κορυφαίες εκκινήσεις στην ιστορία του Δικεφάλου

Για να εντοπίσουμε καλύτερο ξεκίνημα του ΠΑΟΚ από το φετινό, θα πρέπει να γυρίσουμε ακόμη πιο πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στη δεκαετία του 1980.

Τη σεζόν 1983/84 ο Δικέφαλος είχε αρχίσει το πρωτάθλημα με οκτώ συνεχόμενες νίκες (8-0), ενώ αντίστοιχα τη σεζόν 1988/89 είχε ξεκινήσει με έξι διαδοχικές επιτυχίες (6-0).

Έτσι, η φετινή ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έχει μπροστά της την ευκαιρία να πετύχει ένα ξεχωριστό επίτευγμα, καθώς με νίκη απέναντι στους Vikos Falcons θα καταγράψει την καλύτερη εκκίνηση της ιστορίας του ΠΑΟΚ στην επαγγελματική Stoiximan GBL.