Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Σπερς εντυπωσίασε απέναντι στους Τίμπεργουλβς, με ένα μοναδικό κάρφωμα έπειτα από πάσα στο ταμπλό, κατακτώντας την πρώτη θέση στις δέκα καλύτερες φάσεις.

Την κορυφή του Top-10 κατέκτησε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, χάρη σε μία εντυπωσιακή φάση που ξεχώρισε από την αναμέτρηση των Σπερς με τους Τίμπεργουλβς.

Ο Γάλλος σέντερ πρόσφερε ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο, καθώς έδωσε την μπάλα στο ταμπλό και στη συνέχεια πήρε ο ίδιος το ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας τη φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο καλάθι της Μινεσότα.

Το συγκεκριμένο highlight ήρθε σε μία βραδιά όπου ο σταρ του Σαν Αντόνιο έκανε εξαιρετική εμφάνιση, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 121-111, έχοντας απολογισμό 43 πόντους, επτά ριμπάουντ και έξι τάπες.

Μάλιστα, η παρουσία του δεν περιορίστηκε μόνο στην κορυφαία φάση, καθώς το Top-10 ξεκινά επίσης με δική του συμμετοχή. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το εντυπωσιακό κάρφωμα του rookie των Μπακς, Μπρέιντερ Μπέρις.