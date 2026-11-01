Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Στο... μυαλό του Νίκολιτς - Πώς θα παρατάξει την Ένωση στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ

Ένα ντέρμπι με ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες είναι αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Για την Ένωση, η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να στείλει μήνυμα για τις δυνατότητές της και να δείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον στόχο της κατάκτησης ενός δεύτερου διαδοχικού πρωταθλήματος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν και θέλει να δει την ομάδα του να παρουσιάζει το καλύτερό της αγωνιστικό πρόσωπο. Ο Σέρβος προπονητής φαίνεται να έχει καταλήξει σε μεγάλο βαθμό στις επιλογές του, με βασικό στόχο να παρατάξει ένα σύνολο που θα συνδυάζει αμυντική σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Το πιθανό 4-4-2 και οι επιλογές του Νίκολιτς

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει την ΑΕΚ να παρατάσσεται με σύστημα 4-4-2, με τον Μπρινιόλι να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται να ξεκινήσει ο Ρότα, ενώ στην απέναντι πλευρά προβάδισμα έχει ο Πήλιος.

Στο κέντρο της αμυντικής γραμμής το δίδυμο των Μουκουντί και Ρέλβας συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, με τον Νίκολιτς να ποντάρει στην παρουσία τους για να περιορίσει τις επιθετικές προσπάθειες του Παναθηναϊκού.

Στη μεσαία γραμμή, ο Μαρίν αναμένεται να έχει θέση βασικού, με τον Βιτάλις να αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή για να αγωνιστεί δίπλα του. Ωστόσο, υπάρχουν και οι εναλλακτικές των Κάιρινεν και Αριάγκα, οι οποίοι διεκδικούν επίσης μια θέση στον άξονα.

Στα άκρα της επίθεσης, ο Μάγερ αναμένεται να καλύψει τη δεξιά πλευρά και ο Κοϊτά την αριστερή, ενώ στην κορυφή όλα δείχνουν ότι ο Νίκολιτς θα εμπιστευτεί το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς.

Το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι να παρουσιάσει μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερη αμυντική λειτουργία, διατηρώντας τις αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές της. Η Ένωση θέλει να αποφύγει τα αμυντικά κενά που της έχουν κοστίσει σε προηγούμενα παιχνίδια, περιορίζοντας τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει ο αντίπαλος. Την ίδια στιγμή, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις δικές της επιθετικές προσπάθειες απέναντι στον Πένια.

Η ανάγκη για αποτέλεσμα και το μήνυμα ενόψει της συνέχειας

Η ΑΕΚ πηγαίνει στο ΟΑΚΑ με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση ενός θετικού αποτελέσματος, προκειμένου να διατηρηθεί κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας. Άλλωστε, έχει και την εκκρεμότητα της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην πρώτη θέση μετά τη νίκη του απέναντι στην Κηφισιά.

Ο Οκτώβριος δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, καθώς η ΑΕΚ γνώρισε ήττες από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, τη Μάντσεστερ Σίτι και τον ΠΑΟΚ. Για τον λόγο αυτό, ο Σέρβος τεχνικός θέλει η ομάδα του να ξεκινήσει τον Νοέμβριο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παίρνοντας ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Μπορεί η σεζόν να βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για τις δυνατότητες και τις φιλοδοξίες της φετινής ΑΕΚ. Η Ένωση θέλει να αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι διαθέτει τα στοιχεία για να υπερασπιστεί τον τίτλο της και να παραμείνει δυναμικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.