Μπασκόνια: Κοντά στην απόκτηση του Ζακ Περέν

Έτοιμη να ολοκληρώσει μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της φροντ λάιν της είναι η Μπασκόνια, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Γέιδα για την απόκτηση του Ζακ Περέν.

Ο 22χρονος Γάλλος σέντερ, ύψους 2,08μ., βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στη μεταγραφική λίστα των Βάσκων, καθώς είχε απασχολήσει την ομάδα από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τότε, η Μπασκόνια αναγκάστηκε να αναζητήσει άμεσα λύση για τη θέση του σέντερ, μετά τον τραυματισμό του Άλεξ Λεν, ο οποίος προέκυψε μόλις μία ημέρα μετά την επίσημη παρουσίασή του.

Η πρώτη προσπάθεια για την απόκτηση του Περέν δεν είχε θετική κατάληξη, καθώς η Γέιδα είχε απορρίψει την πρόταση των 300.000 ευρώ που είχαν καταθέσει οι Βάσκοι για την αποδέσμευσή του.

Ωστόσο, οι συζητήσεις συνεχίστηκαν το επόμενο διάστημα και, σύμφωνα με όσα αναφέρει η «El Correo de Alava», οι δύο πλευρές έχουν πλέον καταλήξει σε συμφωνία. Απομένει μόνο η υπογραφή των σχετικών εγγράφων για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Γάλλου ψηλού.

Παρότι από τον Ιανουάριο η ρήτρα αποδέσμευσης του Περέν διαμορφώνεται στις 200.000 ευρώ, η Μπασκόνια δεν είχε τη δυνατότητα να περιμένει ακόμη δύο μήνες. Έτσι, προκειμένου να εξασφαλίσει άμεσα την απόκτησή του, θα χρειαστεί να καταβάλει 500.000 ευρώ, ποσό που έπεισε τη Γέιδα να συναινέσει στην παραχώρησή του.

Ο Περέν αποτελεί έναν από τους νεαρούς ψηλούς με σημαντικές προοπτικές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχοντας συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τη φετινή σεζόν, μάλιστα, παρουσιάζει θετικό πρόσωπο στο ισπανικό πρωτάθλημα, μετρώντας κατά μέσο όρο 12,5 πόντους και 6,7 ριμπάουντ.