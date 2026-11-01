Στίβος: Πέθανε η Ολυμπιονίκης Κιάρα Μαγκίν σε ηλικία μόλις 34 ετών - Η μάχη με τον καρκίνο

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον χώρο του στίβου η είδηση του θανάτου της Κιάρα Μαγκίν, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του εντέρου.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά της, βυθίζοντας στη θλίψη την αθλητική κοινότητα. Η Ιρλανδή πρωταθλήτρια είχε παντρευτεί μόλις πριν από μερικές εβδομάδες τον επί σειρά ετών σύντροφό της, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μπέλφαστ.

Η Μαγκίν υπήρξε μία από τις σημαντικότερες αθλήτριες μεσαίων αποστάσεων στην ιστορία του ιρλανδικού στίβου, εκπροσωπώντας τη χώρα της σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2016 και το 2020.

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας της ήρθε το 2024, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1.500 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, προσθέτοντας μία σπουδαία επιτυχία στο ενεργητικό της.