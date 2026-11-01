· Χάποελ Τελ Αβίβ

Χάποελ Τελ Αβίβ: Εξιτήριο από το νοσοκομείο για Σατοράνσκι

Ευχάριστες εξελίξεις για τον Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος πήρε το «πράσινο φως» από τους γιατρούς και θα συνεχίσει την αποθεραπεία του εκτός νοσοκομείου, όπως ανακοίνωσε η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Χάποελ Τελ Αβίβ: Εξιτήριο από το νοσοκομείο για Σατοράνσκι
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Θετικά είναι τα νεότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Τόμας Σατοράνσκι, καθώς ο Τσέχος μπασκετμπολίστας αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά την άσχημη πτώση που είχε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει ανησυχία, ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις είναι καθησυχαστικές. Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε επίσημα η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Σατοράνσκι υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων σε νοσοκομείο του Ντουμπάι και έλαβε την έγκριση των γιατρών προκειμένου να αποχωρήσει.

Ο έμπειρος γκαρντ θα συνεχίσει πλέον την αποθεραπεία του εκτός νοσοκομείου, με την ομάδα του να εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη και να του εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Μετά από μια σειρά ιατρικών εξετάσεων που υποβλήθηκε στο νοσοκομείο στο Ντουμπάι, ο Τόμας Σατοράνσκι έλαβε έγκριση για να εξέλθει από το νοσοκομείο.

Είμαστε χαρούμενοι για την είδηση και ευχόμαστε στον Τόμας πλήρη ανάρρωση και σταθερή υγεία. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε».

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