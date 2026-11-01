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Ολυμπιακός: Αυτή είναι η δωδεκάδα για το παιχνίδι με το Περιστέρι - Οι απουσίες

Οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, οι επιστροφές και οι παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής.

Ολυμπιακός: Αυτή είναι η δωδεκάδα για το παιχνίδι με το Περιστέρι - Οι απουσίες
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Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Περιστέρι στη Sunel Arena (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 1), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για το συγκεκριμένο παιχνίδι, με τον Φουρνιέ να παραμένει εκτός λόγω του τραυματισμού του, αν και πλέον πλησιάζει η στιγμή της επιστροφής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Εκτός επιλογών βρίσκεται και ο Μοντέρο, ο οποίος θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Παράλληλα, δεν συμπεριλήφθηκαν στη δωδεκάδα οι Τζόουνς, Κόντσαρ και Ντάνστον, ενώ απών θα είναι και ο Ντόρσεϊ, ο οποίος εξακολουθεί να εκτίει την τιμωρία του.

Αντίθετα, κανονικά στη διάθεση του προπονητή του βρίσκεται ο Μιλουτίνοφ, ενώ στις επιλογές του Έλληνα τεχνικού συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Πάπας και Καραγιαννίδης.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Πάπας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ.

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