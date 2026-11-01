Γιαννούλης: «Μπορεί να αλλάξει η σεζόν απ’ τη νίκη με την ΑΕΚ»

Ο ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου μίλησε στη NOVA ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Asteras AKTOR για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, αναλύοντας την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα.

Ο Έλληνας μπακ στάθηκε στην ψυχολογική ώθηση που έδωσε στους «ασπρόμαυρους» η επικράτηση στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, επισημαίνοντας πως πλέον το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί αυτό το αποτέλεσμα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σύστημα 4-4-2, στις λύσεις που υπάρχουν στο ρόστερ, αλλά και στην προσωπική του κατάσταση μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από έναν μήνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την κατάσταση στην ομάδα: «Θέλαμε πολύ τη νίκη στο ματς με την ΑΕΚ και φάνηκε αυτό στο γήπεδο. Η ψυχολογία μας είναι ανεβασμένη, αρκετά πιο ανεβασμένη σε σχέση με πριν. Τώρα είναι η ευκαιρία να συνεχίσουμε με καλά αποτελέσματα, για να επιστρέψουμε στις νίκες στο πρωτάθλημα, ώστε να συνεχίσουμε αυτό το καλό μομέντουμ και να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Νομίζω ξέραμε από την αρχή της σεζόν ότι θα χρειαστεί χρόνο αυτή η ομάδα, με καινούργιο προπονητή και πολλούς καινούργιους παίκτες. Το θεωρώ κάπως φυσιολογικό. Σίγουρα δε δικαιολογεί τίποτα τα παιχνίδια που κάναμε και τις άσχημες εμφανίσεις, αλλά από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι μέσα από τη δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις, γιατί είναι αρκετή η δουλειά που κάνουμε, ότι θα βρούμε το δρόμο μας και θα συνεχίσουμε τις νίκες».

Για το 4-4-2: «Σίγουρα οι σχηματισμοί παίζουν όλα μεγάλο ρόλο, αλλά όχι τον καθολικό ρόλο για το τι θα κάνει η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Είναι και στα χέρια και στα πόδια μας να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ο κάθε παίκτης ξεχωριστά, ώστε να πάρει η ομάδα τα παιχνίδια, να επιστρέψει στις νίκες και να διεκδικήσει πρωτάθλημα και Κύπελλο. Γι’ αυτό είναι φτιαγμένη η ομάδα άλλωστε, με τόσους καλούς παίκτες. Θεωρώ ότι το σύστημα θα παίξει κάποιο ρόλο, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς τους εαυτούς μας μέσα στο γήπεδο».

Για τις απουσίες και τους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ: «Σίγουρα ο καθένας είναι ικανός να καλύψει τα κενά, γι’ αυτό και είναι στο ρόστερ όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν μπορεί να σταθεί στην ομάδα και νομίζω ότι αποδεικνύεται αυτό από τα παιδιά που μπαίνουν και παίζουν».

Για το αν είναι ικανή η νίκη με την ΑΕΚ να αλλάξει την κατάσταση, όπως η περσινή με Ολυμπιακό: «Επειδή ξέρω καλά την ομάδα και την έχω ζήσει και την ξαναζώ τώρα, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτό. Γενικότερα υπάρχει αυτό στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κάποια σημεία αναφοράς που μπορούν να σου αλλάξουν όλη τη σεζόν. Κάποια turning points που λέμε, που μπορούν να σου αλλάξουν όλη τη σεζόν. Πιστεύω πολύ ότι μπορεί να είναι αυτό το ματς με την ΑΕΚ, αλλά θα πρέπει να το δείξουμε αυτό και στο παιχνίδι με τον Αστέρα, για να μην πάει χαμένη η ψυχολογία που έχουμε χτίσει από τη νίκη επί της ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν σκληροί σαν χαρακτήρες. Και ψυχικά νομίζω δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και μιλάω για τους παίκτες. Από εκεί και πέρα, μπορούμε να το αλλάξουμε, έχουμε την ποιότητα, έχουμε τους παίκτες, έχουμε τα πάντα για να το αλλάξουμε αυτό και με τη βοήθεια του κόσμου, που έχει δείξει ότι μας στηρίζει, θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για τον Αστέρα: «Έχει καλούς παίκτες, έχουμε κάνει την ανάλυση. Είδαμε ότι απλά έχει αλλάξει προπονητή τώρα οπότε θα εμφανιστεί πολύ διαφορετικός. Υπάρχει ο Κουρμπέλης, που τον ξέρω καλά, όπως και ο Κώτσιρας. Έχει ποιοτικούς παίκτες, αλλά θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας να κάνουμε ένα παιχνίδι αντίστοιχο με αυτό με την ΑΕΚ και να κερδίσουμε το ματς. Πρέπει να έχουμε αποφασιστικότητα και να δείξουμε το ίδιο πρόσωπο, όσον αφορά σε θέμα προσπάθειας και έντασης, όπως με το ματς με την ΑΕΚ. Δε χρειάζονται πολλά περισσότερα από αυτά θεωρώ».

Σε τι κατάσταση νιώθει: «Μετά από τον τραυματισμό μου που με κράτησε εκτός για παραπάνω από έναν μήνα, χρειάζομαι κάποιον ρυθμό. Αλλά ψυχικά, ναι νιώθω, σωματικά ακόμη δε νιώθω όπως θα ήθελα να νιώθω, αλλά αυτό θα έρθει μέσα από τα παιχνίδια και είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια».