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Ολυμπιακός - Περιστέρι: Για το 5/5 κόντρα στην ομάδα του Ξανθόπουλου - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στη SUNEL Arena το άκρως εντυπωσιακό Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της GBL, στοχεύοντας στην πέμπτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Πού θα δείτε τον α΄γωνα.

Ολυμπιακός - Περιστέρι: Για το 5/5 κόντρα στην ομάδα του Ξανθόπουλου - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
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Μετά τη νικηφόρα «διαβολοβδομάδα» του στην EuroLeague, ο Ολυμπιακός στρέφει το βλέμμα του στις εγχώριες υποχρεώσεις, με τους Πρωταθλητές Ελλάδας να φιλοξενούν το Περιστέρι στη SUNEL Arena για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προσπαθεί ακόμα να... συνέλθει από το σοκ του τραυματισμού του Ζαν Μοντέρο, καθώς ο Δομινικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα παραμείνει στα... πιτς για τους επόμενους έξι μήνες.

Τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί καθώς εκτός παραμένει και ο Εβάν Φουρνιέ, που ωστόσο συγκεντρώνει πιθανότητες συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague.

Στον αντίποδα, διαθέσιμος είναι ξανά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ στην οκτάδα ξένων για την GBL έχει συμπεριληφθεί και ο Κόρι Τζόσεφ, παίρνοντας τη θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Από την άλλη, το ξεκίνημα της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου είναι κάτι παραπάνω από θετικό, καθώς το Περιστέρι μετράει μέχρι στιγμής έξι νίκες σε επτά παιχνίδια εντός κα εκτός συνόρων, με τη μοναδική ήττα να έρχεται από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «T-Center».

Μεσοβδόμαδα πανηγύρισε τεράστιο «διπλό» στην έδρα της Μούρθια για το BCL, επικρατώντας με 80-72.

«Πάνοπλοι» θα τεθούν αντιμέτωποι με τον Ολυμπιακό οι «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης», καθώς δεν έχουν προκύψει αγωνιστικά προβλήματα.

Ολυμπιακός - Περιστέρι: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στη 13:00 το μεσημέρι και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του ΣΠΟΡ FM TV 1.

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