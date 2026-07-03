Trade Τζέιλεν Μπράουν - Πολ Τζορτζ: Κανείς δεν έχει καταλάβει τι σκέφτονται οι Σέλτικς

Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ από μεταγραφικές «βόμβες» στο φετινό ΝΒΑ. Δεν είναι μόνο η ανταλλαγή που έστειλε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι, ούτε μόνο του Τζα Μοράντ στο Πόρτλαντ ή του Λαμέλο στους Τίμπεργουλβς, έσκασε και η ανταλλαγή του που έχει κάνει πολύ κόσμο να απορεί.

Οι Μπόστον Σέλτικς πήραν την απόφαση να ανταλλάξουν έναν αστέρα της ομάδας, τον Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος έχει σταθερά εξαιρετικές εμφανίσεις. Και τι πήραν πίσω για να δώσουν των MVP των τελικών του 2024; Τον Πολ Τζορτζ! Βέβαια από μόνος του δεν ήταν αρκετός, καθώς παρέα μαζί του πήρε και τέσσερα picks για μελλοντικά draft.

Είναι μία κίνηση «αυτοκτονίας» για τους Κέλτες;

Οι Σέλτικς έδωσαν έναν από τους δύο κορυφαίους παίκτες της ομάδας, μαζί με τον Τζέισον Τέιτουμ, για να πάρουν στη Βοστώνη τον Πολ Τζορτζ. Αν αυτό το trade είχε γίνει πίσω στο 2016, όταν αγωνιζόταν ακόμα στους Ιντιάνα Πέισερς, τότε θα λέγαμε ότι οι Σέλτικς είναι από τα φαβορί για το πρωτάθλημα.

Τώρα; Μετά από μία δεκαετία και πολλούς τραυματισμούς, δίνεις τον έναν από τους δύο σούπερ σταρ της ομάδας σου, για έναν σούπερ σταρ του 2016; Αν ο Πολ Τζορτζ μείνει υγιής μπορεί σίγουρα να βοηθήσει, ωστόσο πολύ δύσκολα θα πιάσει τα νούμερα του Μπράουν και θα γίνει εξίσου παραγωγικός.

Ένα trade που έχει βλέψεις για το μέλλον

Πέρα από τον Πολ Τζορτζ βέβαια οι Κέλτες πήραν και τέσσερα picks, δύο πρώτου και δύο δεύτερου γύρου. Τι σημαίνει αυτό; Ότι μελλοντικά μπορούν να αλλάξουν ριζικά την ιστορία του συλλόγου. Το draft μπορεί να δημιουργήσει πολύ καλές ομάδες με πρωταγωνιστές νεαρούς αστέρες ή να αφήσει πίσω του μεγάλες αποτυχίες.

Τα δύο picks είναι για το draft του 2028, το ένα για το 2030 και το άλλο για το 2031. Αυτό σημαίνει ότι οι Σέλτικς θα έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν στο ρόστερ τους παίκτες σε νεαρή ηλικία που μπορεί να εξελιχθούν σε μελλοντικούς αστέρες.

Βέβαια το ρίσκο είναι ότι μπορεί να μην εξελιχθεί και κανένας από αυτούς τους καλαθοσφαιριστές σε αστέρα. Ειδικά όταν έχεις δώσει τον Τζέιλεν Μπράουν για αυτά τα picks, ο πήχης ανεβαίνει και οι προσδοκίες για το επίπεδο των συγκεκριμένων αθλητών είναι ακόμα υψηλότερο.

Δύο πράγματα μένει να καταλάβουμε...

Πότε θα διαπιστώσουν οι Σέλτικς το λάθος τους, να δώσουν απλόχερα τον άνθρωπο που τους χάρισε ένα πρωτάθλημα και πότε θα κατανοήσει η υπόλοιπη ανθρωπότητα τι είχαν στο μυαλό τους οι Κέλτες.