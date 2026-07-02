· Μπόστον Σέλτικς · Φιλαδέλφεια 76ερς

«Βόμβα» στο NBA: Ο Τζέιλεν Μπράουν στους Σίξερς, ο Πολ Τζορτζ στους Σέλτικς

Ο Τζέιλεν Μπράουν τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στους Φιλαδέλφεια 76ερς, ενώ τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς θα φοράει ο Πολ Τζορτζ, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

«Βόμβα» στο NBA: Ο Τζέιλεν Μπράουν στους Σίξερς, ο Πολ Τζορτζ στους Σέλτικς
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Μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές του καλοκαιριού φέρεται να βρίσκεται προ των πυλών στο NBA, με τον Τζέιλεν Μπράουν (1996, 1,98 μ.) να μετακομίζει στους Σίξερς και τον Πολ Τζορτζ (1990, 2,03 μ.) να ακολουθεί το αντίθετο δρομολόγιο με προορισμό τους Σέλτικς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, η Φιλαδέλφεια δεν περιορίστηκε μόνο στην παραχώρηση του έμπειρου φόργουορντ, καθώς πρόσθεσε στο πακέτο δύο επιλογές πρώτου γύρου και δύο επιλογές δεύτερου γύρου στα επόμενα Draft, προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ των δύο ομάδων.

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