NBA: Πώς διαμορφώνεται το ρόστερ των Χιτ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Για να ολοκληρωθεί η μεγάλη ανταλλαγή, οι Χιτ παραχώρησαν στους Μπακς τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ελ Γουέρ, Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ και Κασπάρας Γιακουτσιόνις, μαζί με επιλογές ντραφτ που αποτέλεσαν μέρος της συμφωνίας.

Η άφιξη του Έλληνα σούπερ σταρ αλλάζει τα δεδομένα στο Μαϊάμι, με τον Αντετοκούνμπο να συνθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό δίδυμο στη ρακέτα με τον Μπαμ Αντεμπάγιο. Ο τελευταίος ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με μέσους όρους 20,1 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ.

Στη θέση του πόιντ γκαρντ, οι Χιτ διαθέτουν τον Ντάβιον Μίτσελ, ο οποίος είχε 9,3 πόντους, 6,5 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ ανά αγώνα, σουτάροντας με 39,5% από τη γραμμή των τριών πόντων.

Για τις θέσεις των φόργουορντ, όλα δείχνουν ότι ο Νόρμαν Πάουελ και ο Άντριου Γουίγκινς θα παραμείνουν στο ρόστερ με νέα συμβόλαια. Ο Πάουελ προέρχεται από σεζόν με 21,7 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ κατά μέσο όρο, έχοντας παράλληλα 38% ευστοχία στα τρίποντα. Από την πλευρά του, ο Γουίγκινς μέτρησε 15,4 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ, με ποσοστό 36,2% έξω από τα 7,25 μ.

Σημαντικές λύσεις αναμένεται να προσφέρουν και οι παίκτες του πάγκου. Ο Πέλε Λάρσον ολοκλήρωσε τη σεζόν με 11,4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ ο Νίκολα Γιόβιτς κατέγραψε 7,3 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ. Στο rotation προστίθεται και ο Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος αποκτήθηκε στο ίδιο trade με τον Αντετοκούνμπο, έχοντας την περασμένη χρονιά 13,7 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ κατά μέσο όρο.

Παρά τη σημαντική ενίσχυση, το Μαϊάμι αναμένεται να προχωρήσει σε τουλάχιστον έξι ή επτά ακόμη προσθήκες για να συμπληρώσει το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου. Την ίδια στιγμή, η ομάδα βρίσκεται 10,3 εκατ. δολάρια κάτω από το όριο του φόρου πολυτελείας, γεγονός που της δίνει περιθώρια κινήσεων στην αγορά. Η παρουσία του Αντετοκούνμπο και οι αυξημένες φιλοδοξίες για πρωταγωνιστικό ρόλο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση έμπειρων παικτών, ενώ παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας ανταλλαγής.