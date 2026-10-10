Λάσο: «Δεν υπάρχει δικαιολογία για τα 21 επιθετικά ριμπάουντ»

H Aναντολού Εφές γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να... υποχωρεί πλέον στο 1-3 στη βαθμολογία της EuroLeague.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι μετά το παιχνίδι κόντρα στους Πειραιώτες, ο Πάμπλο Λάσο αναγνώρισε την ανωτερότητα των «ερυθρόλευκων», υπογράμμισε πως η ομάδα του οφείλει να προσαρμοστεί άμεσα στη νέα πραγματικότητα χωρίς τον Μάικ Τζέιμς, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τον Ντάριο Σάριτς παρά τη μέτρια βραδιά του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός στη συν. Τύπου:

«Πρώτα από όλα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το πρώτο παιχνίδι για εμάς χωρίς τον Μάικ Τζέιμς, όπου χάσαμε τον καλύτερό μας παίκτη. Και το πρώτο παιχνίδι αυτό να είναι με τον Ολυμπιακό, δεν είναι και το ιδανικό σενάριο. Θεωρώ πως κάναμε πολλά λάθη και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κατανοήσουμε αν θέλουμε να είμαστε μια ομάδα που είναι ανταγωνιστική κάθε βράδυ. Αν δε μειώσουμε τα λάθη μας και τα επιθετικά ριμπάουντ που δώσαμε (21), δεν έχει σημασία αν βάζουμε τα σουτ. Ο Ολυμπιακός ήταν... καυτός και εμείς δεν ήμασταν καλοί απόψε».

Για τον Μάικ Τζέιμς: «Νομίζω πως ψυχολογικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κυρίως να το κατανοήσουμε. Να καταλάβουμε πως ο Μάικ δε θα γυρίσει φέτος. Για τον οργανισμό, για την ομάδα, είναι μια τεράστια απώλεια. Στην αρχή της σεζόν, όταν δημιουργείς κάτι, είναι πλήγμα. Ωστόσο, θα ήταν χαζό να πιστέψουμε πως όλα τελείωσαν εδώ. Πρέπει όπως απόψε να δούμε τι κάναμε σωστά και τι κάναμε λάθος. Θα ήταν ηλίθιο να έρθω να σας πω απόψε πως χάσαμε τον Μάικ Τζέιμς και είναι εντάξει που χάσαμε και ήταν εντάξει που κάναμε λάθη. Πρέπει να κριτικάρω τους παίκτες μου όπως θα έκανα ούτως ή άλλως και το ίδιο να κάνω και στον εαυτό μου».

Για τον Σάριτς: «Ο Σάριτς είχε απόψε ένα κακό παιχνίδι. Δεν ήταν ικανοποιημένος με την εμφάνισή του και ούτε και εμείς ήμασταν. Ένα κακό παιχνίδι είναι απλά αυτό. Παίζουμε ξανά την Κυριακή, προχωράμε και συνεχίζουμε. Ο Ντάριο είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και κάθε βράδυ θα τον χρειαζόμαστε. Απόψε μπορεί να έχασε μερικά ελεύθερα σουτ, ωστόσο μπορεί να μας δώσει πολλά πράγματα τα οποία θα μας προσφέρουν και θα μας βοηθήσουν».

Για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Sunel Arena: «Πιστεύω πως ο κόσμος του Ολυμπιακού στηρίζει την ομάδα του όπου και αν παίζει. Δεν κάνει διαφορά είτε είναι εδώ, είτε αλλού. Εγώ είδα τον κόσμο όπως πάντα, όπως και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν με ρωτάτε, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο... από το σπίτι. Θα πρέπει να ρωτήσετε και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού πως νιώθουν για όλο αυτό. Ο κόσμος έδειξε πως θα στηρίζει την ομάδα όλη τη χρονιά».