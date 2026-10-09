ΜακΙντάιρ: «Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τον κόουτς Μπαρτζώκα»

Ο Ολυμπιακός έκανε τη... δουλειά κόντρα στην Εφές, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 89-66 της ομάδας του Πάμπλο Λάσο στη SUNEL Arena και να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα στην EuroLeague.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ πραγματοποίησε πληθωρική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπογράμμισε τη σημασία της συγκέντρωσης στο αμυντικό κομμάτι, ενώ παράλληλα αποθέωσε το πλάνο του προπονητή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ:

Για την επικράτηση επί της Εφές:

«Πραγματοποιήσαμε ένα σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο. Κυκλοφορήσαμε εξαιρετικά την μπάλα στην επίθεση, μείναμε απόλυτα συγκεντρωμένοι και διορθώσαμε όλα όσα κάναμε λάθος στη δεύτερη περίοδο».

Για τη σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα:

«Η συνεργασία μου με τον κόουτς Μπαρτζώκα είναι εξαιρετική. Διαθέτει ένα πολύ συγκεκριμένο και καθαρό πλάνο, οπότε όλοι γνωρίζουμε ακριβώς τι περιμένει από εμάς στο παρκέ. Προσωπικά, η προσοχή μου είναι στραμμένη στο πώς θα είμαι αποτελεσματικός επιθετικά, χωρίς παράλληλα να παραμελώ τα αμυντικά μου καθήκοντα».