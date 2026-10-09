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Μοντέρο: «Είναι ωραίο όταν σε πιστεύει ο προπονητής σου - Πήραμε καλύτερες επιλογές στην επανάληψη»

Οι δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο στο flash interview, αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Εφές στη SUNEL Arena για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Γιάννης Χονδρός

Μοντέρο: «Είναι ωραίο όταν σε πιστεύει ο προπονητής σου - Πήραμε καλύτερες επιλογές στην επανάληψη»
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Στη βελτίωση των επιθετικών επιλογών της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και στην εμπιστοσύνη που εισπράττει από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, στάθηκε ο Ζαν Μοντέρο, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αναντολού Εφές στη SUNEL Arena.

Ο Δομινικανός γκαρντ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 16 πόντους και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας της ομάδας στην επανάληψη, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ελευθερία κινήσεων που του παρείχε ο προπονητής του στο παρκέ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δομινικανός γκαρντ:

«Προσπαθούσα να μείνω συγκεντρωμένος στο ματς. Δεν είχαμε καλό πρώτο ημίχρονο. Εκτελέσαμε κάποια σουτ στο πρώτο ημίχρονο που δεν μπήκαν, έπρεπε να πάρουμε καλύτερες επιλογές στο δεύτερο και το κάναμε.

Είναι πάντα ωραίο όταν σε πιστεύει ο προπονητής σου, σου δίνει ελευθερία στο γήπεδο. Πάντα θα σέβομαι τις αποφάσεις του. Είμαι χαρούμενος που με εμπιστεύεται».

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