Μπαρτζώκας: «Χωρίς άμυνα δεν πάμε μακριά στη EuroLeague»

Στην αμυντική μεταμόρφωση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και στην κυριαρχία στα επιθετικά ριμπάουντ στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Εφές στη SUNEL Arena, με τους «ερυθρόλευκους» να πανηγυρίζουν την πρώτη εντός έδρας νίκη τους στην EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για την πρώτη νίκη στη SUNEL Arena: «Βελτιώσαμε την άμυνά μας στο δεύτερο μέρος. Είχαμε 23 ασίστ και 21 επιθετικά ριμπάουντ, αυτά αποδεικνύουν τι έγινε στο παρκέ. Μερικές φορές αναγκαστήκαμε να πάρουμε σουτ, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες. Η Εφές είναι καλή ομάδα και έπρεπε να ήμασταν καλοί στην άμυνα για να νικήσουμε».

Για την άμυνα: «Αν κάποιος παρακολουθεί παιχνίδια της EuroLeague, θα δει ότι υπάρχει ταλέντο σε όλες τις ομάδες. Χωρίς άμυνα σε αυτή την Λίγκα είναι δύσκολο να πας μακριά χωρίς άμυνα και αυτό προσπαθώ να μεταφέρω στους παίκτες μου».