· Εφές Αναντόλου · Ολυμπιακός

Μπαρτζώκας: «Χωρίς άμυνα δεν πάμε μακριά στη EuroLeague»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Εφές στη SUNEL Arena για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Γιάννης Χονδρός

Μπαρτζώκας: «Χωρίς άμυνα δεν πάμε μακριά στη EuroLeague»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην αμυντική μεταμόρφωση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και στην κυριαρχία στα επιθετικά ριμπάουντ στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Εφές στη SUNEL Arena, με τους «ερυθρόλευκους» να πανηγυρίζουν την πρώτη εντός έδρας νίκη τους στην EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για την πρώτη νίκη στη SUNEL Arena: «Βελτιώσαμε την άμυνά μας στο δεύτερο μέρος. Είχαμε 23 ασίστ και 21 επιθετικά ριμπάουντ, αυτά αποδεικνύουν τι έγινε στο παρκέ. Μερικές φορές αναγκαστήκαμε να πάρουμε σουτ, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες. Η Εφές είναι καλή ομάδα και έπρεπε να ήμασταν καλοί στην άμυνα για να νικήσουμε».

Για την άμυνα: «Αν κάποιος παρακολουθεί παιχνίδια της EuroLeague, θα δει ότι υπάρχει ταλέντο σε όλες τις ομάδες. Χωρίς άμυνα σε αυτή την Λίγκα είναι δύσκολο να πας μακριά χωρίς άμυνα και αυτό προσπαθώ να μεταφέρω στους παίκτες μου».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:31 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας στη συν. Τύπου: «Διαψεύδω κατηγορηματικά τα σενάρια για Τζόουνς - Σημαντική η νίκη»

00:17 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές: Τα highlights από την ισοπεδωτική νίκη των Πειραιωτών στη SUNEL Arena

00:11 EUROLEAGUE

EuroLeague: MVP της 4ης αγωνιστικής ο Ματίας Λεσόρ

00:02 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Κορυφή ο αήττητος Παναθηναϊκός AKTOR, στο 3-1 ο Ολυμπιακός

00:01 EUROLEAGUE

Λάσο: «Δεν υπάρχει δικαιολογία για τα 21 επιθετικά ριμπάουντ»

23:49 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Η αποστολή για το ματς στην Τρίπολη

23:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έβαλε... φρένο στην πορεία της Ντόρτμουντ η Βέρντερ Βρέμης

23:45 EUROLEAGUE

Μπασκόνια – Μπεσίκτας 84-92: Έξω πάει καλά η ομάδα της Κωνσταντινούπολης

23:36 EUROLEAGUE

ΜακΙντάιρ: «Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τον κόουτς Μπαρτζώκα»

23:33 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας 81-88: Έβγαλε χαρακτήρα στη Βαρκελώνη

23:23 EUROLEAGUE

Μοντέρο: «Είναι ωραίο όταν σε πιστεύει ο προπονητής σου - Πήραμε καλύτερες επιλογές στην επανάληψη»

23:19 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Χωρίς άμυνα δεν πάμε μακριά στη EuroLeague»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας