Παναθηναϊκός AKTOR: Η επιστροφή του «βασιλιά» - Όλα όσα ειπώθηκαν στην επίσημη παρουσίαση (vids)

Μία παρουσίαση γεμάτη έντονα συναισθήματα, συγκίνηση, αισιοδοξία και στιγμές χαλάρωσης έζησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού κατά την επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας.

Ο Σέρβος προπονητής, που έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου κατά την πρώτη του θητεία, εμφανίστηκε αποφασισμένος να οδηγήσει ξανά τους «πράσινους» σε μεγάλες επιτυχίες, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πως οι συγκρίσεις με την προηγούμενη, θρυλική παρουσία του στο ΟΑΚΑ είναι αναπόφευκτες.

Στις τοποθετήσεις του, ο Ομπράντοβιτς έστειλε μήνυμα σκληρής δουλειάς και απόλυτης αφοσίωσης, τονίζοντας πως στόχος του είναι να δημιουργήσει μία ομάδα που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και την ιστορία του Παναθηναϊκού.

Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά εμφανίστηκε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του πολυνίκη τεχνικού, σε μια ημέρα που πολλοί χαρακτήρισαν ιστορική για το μέλλον του συλλόγου.

Η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ ήταν μοναδική, με χιλιάδες φιλάθλους να αποθεώνουν τον Ομπράντοβιτς και να στέλνουν το δικό τους μήνυμα στήριξης ενόψει της νέας εποχής που ξεκινά για το «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ είχε τον πρώτο λόγο: «Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα. Το 2024 είπα στον φίλο μου, Νίκο Συρίγο, πως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Παναθηναϊκό το μεγαλύτερο κλαμπ. Έχουμε ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα στην Ευρώπη. Τώρα υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων, τον άνθρωπο που έχει υπογράψει τις περισσότερες επιτυχίες. Την αγάπη μας. Είναι εδώ, για να ξαναγράψουμε την ιστορία. Καλώς ήρθες στην οικογένειά σου, Ζέλικο. Ευχαριστώ για τα πάντα».

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως η επιστροφή του Ζοτς τριγύριζε για χρόνια στο κεφάλι του: «Εμένα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Άρα δεν είναι κάτι που ωρίμασε. Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι πρέπει, οφείλει και θέλω να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Άρα στο μυαλό το δικό μου ήταν ώριμο πάντα».

Ο Σέρβος τεχνικός, με τη σειρά του, είπε στις πρώτες του κουβέντες: «Ευχαριστώ τον Δημήτρη, για την ευκαιρία, ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα και ήταν εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο. Πάντοτε συνεννοούμαστε, ποτέ δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ για την υποδοχή, όπως λέω κάθε φορά που έρχομαι εδώ, είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Έχω σύνδεση με την Αθήνα και είναι χαρά μου να είμαι εδώ. Ευχαριστώ και χαίρομαι που είμαι εδώ, σε ένα κλαμπ, όχι από τα καλύτερα της Ευρώπης, αλλά του κόσμου».

Ερωτηθείς για το αν μεγάλωσε και ο δικός του μύθος μαζί με τον Παναθηναϊκό και το αν έχει έξτρα κίνητρο που θα καθοδηγήσει τον Παναθηναϊκό στο ανακαινισμένο του γήπεδο απάντησε: «Χρόνια Πολλά στον πρόεδρο, το ξέχασα (γέλια). Είμαι όμως φορτισμένος συναισθηματικά σήμερα. Πιστεύω πως στη ζωή όλων το κίνητρο είναι κλειδί. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αυτό το γήπεδο ανακαινίστηκε και είναι κάτι ξεχωριστό, χάρη στον Δημήτρη. Μέσα μου υπάρχει φωτιά να συνεχίσω να είμαι προπονητής. Ήταν εύκολο να βρω κίνητρο σε αυτό το μέρος. Ποτέ δεν έχασα επαφή με αυτή την οικογένεια και αυτούς τους ανθρώπους. Θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για να δείξω σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Αγάπη υπάρχει. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να ζούμε στο παρόν και να κοιτάζουμε το μέλλον. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να φτιάξουμε, να καταλάβουμε τον κόσμο που είναι από πίσω μας και να δώσουμε όλοι μας ό,τι έχουμε μέσα μας».

Για το αν είναι από τα καλύτερα δώρα που έχει λάβει, δεδομένου ότι σήμερα έχει γενέθλια, ο DPG είπε: «Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει με γενέθλια. Όπως είπα και στον ίδιο, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα και στα πρόσωπα του κόσμου, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια ούτε τίποτα. Είναι για μένα μεγαλύτερο και από Ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού».

Ο Ζοτς παραδέχτηκε πως δεν είχε στο μυαλό του την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό: «Το αποφάσισα αυτές τις μέρες. Άφησα την Παρτίζαν το Νοέμβριο και είχα πει ότι θα μιλήσω τον Ιούνιο για το μέλλον μου. Συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες με τον πρόεδρο. Πιστεύω πως ήταν σημαντικό να σεβαστώ τον εαυτό μου, για το πώς θα το κάνω. Σκέφτηκα κάποια πράγματα όλο αυτό το διάστημα, συναντηθήκαμε, είχαμε μια πολύ ευθεία συζήτηση και εδώ είμαστε. Τα απλά πράγματα είναι απλά πράγματα».

Όσο για το αν επικοινώνησε με τους παίκτες που γνωρίζει από παλιά, τον Κώστα Σλούκα και τον Ματίας Λεσόρ, είπε: «Μίλησα χθες με τον Σλούκα. Μετά την ανακοίνωση, ήταν στη Χαλκιδική. Θα συναντήσω όλους τους παίκτες. Με τον Σλούκα που τον ξέρω πολύ καλά θα είναι εύκολο. Με τον Ματίας δεν μίλησα, αλλά είμαι μόνο μια μέρα εδώ. Θέλω λίγο χρόνο».

Ερωτηθείς το αν τον ανησυχεί η σύγκριση με την πρώτη του θητεία, απάντησε: «Αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει συγκρίσεις. Όμως, όπως είπα, το παρελθόν είναι καλό, αλλά πρέπει να ζούμε στο σήμερα και το αύριο. Όσα πετύχαμε, ήρθαν επειδή δουλέψαμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Το τι θα γίνει κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι πως θα σκέφτομαι αυτή την ομάδα και τον σύλλογο που μου αρέσει. Μπορεί πριν 20 μέρες η πρώτη μου επαφή με το μπάσκετ μετά από καιρό να ήταν η προπόνηση στο καμπ του Ντατόμε. Ήταν κάτι ξεχωριστό για μένα. Η επαφή με το γήπεδο με κάνει τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο. Τώρα είναι η σειρά μου να κάνω τη δουλειά μου με τους παίκτες και όσους δουλεύουν στο κλαμπ. Υπάρχουν κάποια νέα πρόσωπα, αλλά όλοι είναι φίλοι. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω από όλους είναι η ομάδα».

Για πιθανή επιστροφή Διαμαντίδη ή του Μπατίστ είπε: «Ξέρω τις φήμες, είναι μέρος της ζωής με όλα τα ΜΜΕ και τα social media. Όλοι έχουν γνώμη. Τι να κάνω; Να βγαίνω κάθε μέρα και να λέω ότι αυτό είναι αλήθεια ή ψέμα; Δεν είναι έτσι η ζωή μου. Αντιμετωπίζω σοβαρά τη δουλειά μου. Όταν αποφασίσω ποιος θα είναι στο σταφ, πρώτα θα μιλήσω με τον πρόεδρο, τα άλλα στελέχη της διοίκησης και θα το μάθετε. Θα είμαι πάντα ανοιχτός. Δεν θα είναι μυστικό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ονόματα ή κάτι γι’ αυτό. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για το ίδιο θέμα ανέφερε: «Ο Παναθηναϊκός έχει τέτοια ιστορία, έχουν περάσει ιερά τέρατα, που έχουν περάσει από πόστα και ήδη προσφέρουν. Ο Παναθηναϊκός είναι ανοιχτός και όποιος θεωρεί ότι ο κ. Ομπράντοβιτς ότι μπορεί να είναι χρήσιμος για τον Παναθηναϊκό, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ο Παναθηναϊκός έχει την ιστορία του και το μέλλον του».

Σε ερώτηση για τη δυναμική του Ολυμπιακού και αν είναι ακόμη μεγαλύτερο το κίνητρο για την επιστροφή του: «Δεν κοιτάμε τι κάνουν οι αντίπαλοι. Φαντάζομαι για τη Ρεάλ μιλάτε… Αν θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ, βέβαια θέλουμε. Ο κ. Ομπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος που θα μπορούσε αυτό να το φέρει εις πέρας. Ελπίζουμε ο Θεός να μας χαρίσει την υγειά μας και μια μέρα να είμαστε εδώ και να περάσουμε τη Ρεάλ».

Ο δε Ομπράντοβιτς έριξε τους τόνους και μίλησε για σεβασμό σε κάθε αντίπαλο: «Ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν χαρούμενος εκεί. Ποτέ δεν έβαζα στόχο για να κοιτάξω το μέλλον. Το Νοέμβριο πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση να φύγω. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτα για το μπάσκετ για μια μεγάλη περίοδο. Εκείνος μπορούσε να μιλήσει. Δεν είναι απαραίτητο να μιλήσω για την ιστορία του Παναθηναϊκού και τι σημαίνει. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για το παρελθόν και πώς είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα. Εγώ πάντα θα σέβομαι κάθε αντίπαλο. Εμείς πρέπει να προσέξουμε τον εαυτό μας, πάντα με σεβασμό σε κάθε αντίπαλο, κάθε ομάδα, κάθε πρόσωπο. Όταν εστιάζεις στον εαυτό σου έχεις καλές πιθανότητες να φτάσεις εκεί που θες».

Σχετικά με την αποθεωτική υποδοχή από τον κόσμο και πώς τον έκανε να νιώσει, ανέφερε: «Ευτυχής, πώς να αισθανθώ; Δεν περίμενα να έρθει τόσος κόσμος. Περίμενα να κάνουμε μια συνέντευξη Τύπου. Ο κόσμος μου δείχνει την αγάπη του όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και όταν ερχόμουν ως αντίπαλος. Τώρα είμαι ξανά εδώ. Δεν έχω κάτι διαφορετικό να πω. Είμαι έτοιμος για δουλειά με τους ανθρώπους που είναι εδώ. (στα ελληνικά): Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος;».

Εκεί είχαμε παρέμβαση Γιαννακόπουλου: «Να συμπληρώσω κάτι. Είπε ο κόουτς ότι ερχόταν σαν αντίπαλος, αλλά εγώ θέλω να εκμυστηρευτώ κάτι: τα τελευταία χρόνια περάσαμε αρκετές πίκρες, αλλά ένας άνθρωπος που με έπαιρνε τηλέφωνο μετά από κάποιες τέτοιες στιγμές, ήταν ο κύριος δίπλα μου. Και μου έλεγε ‘Δημήτρη, μην ανησυχείς, προχώρα’. Μου έδινε κάποιες συμβουλές και μου έδειχνε πως σαν φίλος δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Μπορεί σαν προπονητής να ήταν. Σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά».

Για το πώς ένιωσε ακούγοντας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να λέει πως η επιστροφή του είναι πιο μεγάλη και από ευρωπαϊκό τίτλο, ο 66χρονος τεχνικός είπε: «Τον ευχαριστώ για τα λόγια του, αλλά ο σύλλογος αυτός είναι τόσο μεγάλος και οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του, αλλά πρέπει να αρχίσουμε από σήμερα κιόλας τη δουλειά. Εκεί κρίνονται όλα. Πόσο σοβαροί θα είμαστε, πόσο ειλικρινείς μεταξύ μας και πώς θα πείσουμε τους παίκτες πως είναι οι πιο σημαντικοί από μας και πόσο σημαντικό είναι να παίζουν για τον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος θα θέλει να βλέπει μια ομάδα που θα παλεύει πάντα. Οι κακές μέρες θα υπάρχουν, αλλά πρέπει να δίνουμε τα πάντα. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό το κλαμπ θέλει να είναι πάντα στην κορυφή, δεν έχω καμία αμφιβολία».

Όσο για αν η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσε να κάνει ανήμερα της γιορτής του πατέρα στον Παύλο Γιαννακόπουλο, ο DPG βούρκωσε: «Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι. Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι, δεν θα πω κάτι άλλο», είπε φανερά συγκινημένος και συμπλήρωσε: «Μπορείτε να το φανταστείτε, ο Ζέλικο επέστρεψε!».

Τέλος, για το αν έχει προσωπικό κίνητρο να φτάσει στις 10 Ευρωλίγκες, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έβαλε πάνω από όλους την ομάδα: «Θα είναι πολύ ωραίο να φτάσει ο Παναθηναϊκός τις οκτώ Ευρωλίγκες».