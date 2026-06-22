Ομπράντοβιτς για Μπατίστ και Διαμαντίδη: «Όταν αποφασίσω θα ενημερωθείτε» (vid)

Θέση για τις πιθανές επιστροφές των Μάικ Μπατίστ και Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό πήρε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Όσα είπε ο Ομπράντοβιτς

«Ξέρω ότι υπάρχουν φήμες. Τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, όλοι έχουν μια άποψη. Τι να κάνω; Να μιλάμε κάθε μέρα για αυτά; Δεν είναι η ζωή μου αυτή. Θα ενημερωθεί πρώτα ο πρόεδρος και όποιος πρέπει μέσα στην ομάδα. Τώρα δεν είναι δυνατό να μιλάμε για ονόματα. Ελπίζω να το κατανοείτε».