· Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος: «Μεγάλος μας αντίπαλος η Ρεάλ - Να είμαστε καλά να την περάσουμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στον μεγάλο αντίπαλο του Παναθηναϊκού.

Γιαννακόπουλος: «Μεγάλος μας αντίπαλος η Ρεάλ - Να είμαστε καλά να την περάσουμε»
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Μία ξεκάθαρη τοποθέτηση έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όταν κλήθηκε να σχολιάσει αν η συνεχής ενίσχυση των ανταγωνιστών του Παναθηναϊκού επηρέασε την απόφαση για την επιστροφή του Σέρβου τεχνικού.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε ότι οι «πράσινοι» δεν διαμορφώνουν τις αποφάσεις τους με βάση τις κινήσεις άλλων ομάδων, αλλά ακολουθούν το δικό τους πλάνο με στόχο τη διαρκή βελτίωση και την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο σύλλογος δεν βλέπει ως σημείο αναφοράς τους εγχώριους ανταγωνιστές του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

«Δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Ο μεγάλος αντίπαλός μας, για τη Ρεάλ φαντάζομαι μιλάτε, έχασε τον τελικό της Euroleague, με τον Ζέλικο θυμάμαι παλαιότερα να λέει πως πρέπει να τους περάσουμε στα ευρωπαϊκά. Βεβαιώς θέλουμε να τους περάσουμε στα ευρωπαϊκά. Ο Ζέλικο είναι αυτός που ξέρει πως θα γίνει αυτό και πως θα το φέρει εις πέρας. Και μακάρι να είμαστε κάποια στιγμή εδώ μαζί και να το πανηγυρίζουμε».

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