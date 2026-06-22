Ομπράντοβιτς: «Σε ευχαριστώ Δημήτρη - Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε κι επίσημα στον Παναθηναϊκό, με τον Σέρβο τεχνικό να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις.

Ο Ζοτς ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ήταν εύκολο να καταλάβει ο ένας τον άλλον.

Τα πρώτα λόγια του Ζοτς

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τη διοίκηση για την ευκαιρία να βρίσκομαι ξανά εδώ.

Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Άλλωστε, ποτέ δεν χάθηκε η επικοινωνία μου με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και τον Παναθηναϊκό.

Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και για την ευκαιρία να επιστρέψω σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη να βρίσκομαι ξανά εδώ

Κοίταξα μέσα μου κι αμέσως βρήκα κίνητρο, τα πάντα μέσα μου μου έδειξαν ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν, δεν είμαστε εδώ για το παρελθόν. Έχουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα».