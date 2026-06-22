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Γιαννακόπουλος: «Τώρα έχουμε τον κορυφαίο όλων ως προπονητή - Ήταν καλύτερο κι από ένα ευρωπαϊκό»

Τα πρώτα λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Γιαννακόπουλος: «Τώρα έχουμε τον κορυφαίο όλων ως προπονητή - Ήταν καλύτερο κι από ένα ευρωπαϊκό»
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Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε πως η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του «τριφυλλιού» ήταν καλύτερη και από ένα ευρωπαϊκό.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Το 2024 είχα πει ότι θα προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε τον Παναθηναϊκό τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, κάποιοι μπορεί να αμφέβαλλαν. Κατακτήσαμε την EuroLeague, φέραμε το Final Four στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης και τώρα έρχεται η στιγμή να κλείσει ο κύκλος με τον πιο ιδανικό τρόπο.

Επιστρέφει ο κορυφαίος των κορυφαίων. Η αγάπη μας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τις περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Σήμερα ο Ζέλικο επιστρέφει εκεί όπου ανήκει. Στην οικογένειά του. Κόουτς, σε ευχαριστούμε για τα πάντα. Καλώς ήρθες σπίτι σου.

Αυτή είναι παραπάνω από ιστορική μέρα για τον Παναθηναϊκό. Ήταν υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ήταν καλύτερο κι από ένα ευρωπαϊκό».

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