Γιαννακόπουλος στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Τώρα ήρθε ο "Άρχοντας των Δαχτυλιδιών"!» (vid)

Σε κλίμα ενθουσιασμού και αποθέωσης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, με χιλιάδες φίλους της ομάδας να γεμίζουν τις κερκίδες του ΟΑΚΑ για να καλωσορίσουν τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες του συλλόγου.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, ξεκαθάρισε πως ο κόσμος είναι που δίνει δύναμη σε όλους στον Παναθηναϊκό να στοχεύουν και να κοιτάνε ψηλά. Και τώρα που ήρθε ο... Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, στόχος είναι ακόμα πιο ψηλά!

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

«Είστε η καρδιά του Παναθηναϊκού. Είστε αυτοί που μας δίνουν το κίνητρο για να πάμε ψηλά. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος, ο «Άρχοντας των Δακτυλιδιών» για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά. Σας ευχαριστούμε όλους»!