«Σείστηκε» το ΟΑΚΑ: Πάνω από 5 χιλιάδες κόσμος υποδέχτηκε τον Ομπράντοβιτς

Μοναδικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο T-Center, όπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάστηκε επίσημα ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και ξεκινώντας τη δεύτερη ιστορική του θητεία στον σύλλογο.

Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου στο premium lounge του ο Ζέλικο, συνοδευόμενος από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, κατευθύνθηκε προς την κεντρική σάλα, όπου τον περίμενε μια εντυπωσιακή υποδοχή από χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν γεμίσει τις εξέδρες.

Μόλις εμφανίστηκε στο παρκέ, ο Σέρβος τεχνικός χαιρέτησε τον κόσμο εμφανώς συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια, σηκώνοντας το χέρι του σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Οι φίλοι της ομάδας τον αποθέωσαν, ενώ του φόρεσαν κασκόλ του Παναθηναϊκού στον λαιμό, δημιουργώντας εικόνες που θύμισαν έντονες στιγμές από το ένδοξο παρελθόν του συλλόγου.