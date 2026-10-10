Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στην Πάτρα
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL, μετά και τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Προμηθέα.
Η πρώτη ημέρα της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε. Το Περιστέρι λύγισε τον Ηρακλή στην παράταση, χάρη σε καθοριστικό σουτ του Παπαδάκη, ενώ η Μύκονος πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στο Μαρούσι.
Ο ΠΑΟΚ, παρά τις απουσίες βασικών παικτών, επικράτησε της Δόξας Λευκάδας, ενώ η Καρδίτσα ξεπέρασε την αντίσταση του Βίκου Ιωαννίνων. Στο ντέρμπι της ημέρας, ο Άρης κυριάρχησε απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 88-58, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα, απέναντι στον Προμηθέα.
Τα αποτελέσματα της ημέρας:
Καρδίτσα - Βίκος Ιωαννίνων 85-74
Προμηθέας Πάτρας - Παναθηναϊκός 59-84
Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου (11/10, 13:00)
Η βαθμολογία:
*Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν στη σεζόν με -2 λόγω τιμωρίας από την περσινή αγωνιστική περίοδο.