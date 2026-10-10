Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στην Πάτρα

Η πρώτη ημέρα της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε. Το Περιστέρι λύγισε τον Ηρακλή στην παράταση, χάρη σε καθοριστικό σουτ του Παπαδάκη, ενώ η Μύκονος πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στο Μαρούσι.

Ο ΠΑΟΚ, παρά τις απουσίες βασικών παικτών, επικράτησε της Δόξας Λευκάδας, ενώ η Καρδίτσα ξεπέρασε την αντίσταση του Βίκου Ιωαννίνων. Στο ντέρμπι της ημέρας, ο Άρης κυριάρχησε απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 88-58, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα, απέναντι στον Προμηθέα.

Τα αποτελέσματα της ημέρας:

Περιστέρι - Ηρακλής 91-89

Μαρούσι - Μύκονος 79-82

ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας 86-73

Καρδίτσα - Βίκος Ιωαννίνων 85-74

Άρης - ΑΕΚ 88-58

Προμηθέας Πάτρας - Παναθηναϊκός 59-84

Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου (11/10, 13:00)

Η βαθμολογία:

*Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν στη σεζόν με -2 λόγω τιμωρίας από την περσινή αγωνιστική περίοδο.