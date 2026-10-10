Μαρούσι - Μύκονος 79-82: Πήρε το θρίλερ και το διπλό με φοβερό σόου Άπλμπι

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Stoiximan Basket League πανηγύρισε μετά από μια φοβερή ανατροπή και ένα χορταστικό ματς η Μύκονος που με ένα φοβερό δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να φύγει από το Μαρούσι με το «διπλο», επικρατώντας των γηπεδούχων με 79-82.

Το Μαρούσι έδειχνε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού φτάνοντας τη διαφορά μέχρι και το +15 (55-40) στο 23’30”, όμως η Μύκονος έκανε μαγική ανατροπή και πήρε το ματς.

Εξαιρετικός ήταν ο Ταϊρί Άπλμπι που σκόραρε τους 22 από τους συνολικά 23 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο, μοιράζοντας και 6 ασίστ, ενώ από κοντά ακολούθησε και ο Λοβ που σκόραρε 17 πόντους και έδωσε 4 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους σε καλή ημέρα βρέθηκε ο Ζεμπ Τζάκσον με 17 πόντους, 6 ασίστ, με τον Λεωνίδα Κασελάκη να πετυχαίνει 14 πόντους.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσολάκος, Κατραχούρας, Λουλουδιάδης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 42-36, 63-64, 79-82