· Μαρούσι · Μύκονος

Μαρούσι - Μύκονος 79-82: Πήρε το θρίλερ και το διπλό με φοβερό σόου Άπλμπι

Η Μύκονος ανέτρεψε το -15 και πήρε σπουδαία νίκη εκτός έδρας απέναντι στο Μαρούσι

Μαρούσι - Μύκονος 79-82: Πήρε το θρίλερ και το διπλό με φοβερό σόου Άπλμπι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Stoiximan Basket League πανηγύρισε μετά από μια φοβερή ανατροπή και ένα χορταστικό ματς η Μύκονος που με ένα φοβερό δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να φύγει από το Μαρούσι με το «διπλο», επικρατώντας των γηπεδούχων με 79-82.

Το Μαρούσι έδειχνε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού φτάνοντας τη διαφορά μέχρι και το +15 (55-40) στο 23’30”, όμως η Μύκονος έκανε μαγική ανατροπή και πήρε το ματς.

Εξαιρετικός ήταν ο Ταϊρί Άπλμπι που σκόραρε τους 22 από τους συνολικά 23 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο, μοιράζοντας και 6 ασίστ, ενώ από κοντά ακολούθησε και ο Λοβ που σκόραρε 17 πόντους και έδωσε 4 ασίστ.

Μύκονος

Για τους γηπεδούχους σε καλή ημέρα βρέθηκε ο Ζεμπ Τζάκσον με 17 πόντους, 6 ασίστ, με τον Λεωνίδα Κασελάκη να πετυχαίνει 14 πόντους.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσολάκος, Κατραχούρας, Λουλουδιάδης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 42-36, 63-64, 79-82

COMMENTS
LATEST NEWS
18:49 SUPER LEAGUE

LIVE ΑΕΚ - ΟΦΗ: Το pregame του αγώνα στην Allwyn Arena

18:48 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος: Οι ενδεκάδες για την αναμέτρηση στην Τρίπολη

18:45 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Γέμισε το πέταλο των Κρητικών (pic)

18:43 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή Χουάντσο, Φαλ ντεμπούτο σε εγχώρια διοργάνωση

18:32 ΣΠΟΡ

Waterpolo League: Άνετη νίκη για τον Ολυμπιακό, πρώτο τρίποντο για τον Εθνικό

18:31 GREEK BASKET LEAGUE

Τρινκιέρι: «Συνολικά ήταν μια καλή μέρα στο γραφείο»

18:30 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Άρης: Η χειρονομία του Σπανούλη στον Λαρεντζάκη - «Μη μιλάς»

18:30 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Προμηθέας - Παναθηναϊκός AKTOR: Η έξοδος του «τριφυλλιού» στην Πάτρα για την Stoiximan GBL

18:27 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Με Κάιρινεν, Κουτέσα και Κοϊτά απέναντι στον ΟΦΗ

18:15 GREEK BASKET LEAGUE

Η Μύκονος επέστρεψε από το -15 και με φοβερό Άπλμπι πήρε την πρώτη της νίκη στην GBL

18:14 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας 86-73: Περίπατος για τον «Δικέφαλο» στο άδειο Παλατάκι και 2/2 στη GBL

17:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έγραψε ιστορία η ελληνική Σάουθ Μέλμπουρν στην Αυστραλία νικώντας το κύπελλο στα πέναλτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας