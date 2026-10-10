ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας 86-73: Περίπατος για τον «Δικέφαλο» στο άδειο Παλατάκι και 2/2 στη GBL

Ξεκούραστο δύο στα δύο για τον ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκαμψε με σχετική άνεση (86-73) την αντίσταση της νεοφώτιστης Δόξας Λευκάδας στο άδειο λόγω τιμωρίας «PAOK Sports Arena», πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι κυριάρχησε στο «παρκέ» και με κύριους εκφραστές τους Μήτρου-Λονγκ (16π., 5 ριμπ., 5ασ.), Ταϊρί (16π., 2 ριμπ) και Γκρέι (12π.) δεν άφησε κανένα περιθώριο στους «Νησιώτες», που μονάχα στο τέλος έβγαλαν μια μικρή αντίδραση.

Για την ομάδα του Θοδωρή Τερζή ξεχώρισε ο ΝτέΒιον Χάρμον με 21 πόντους (9/17 δίποντα) και 7 ασίστ σε 30' λεπτά, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τρέι Ρόμπινσον με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Την επόμενη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Ρόδο για το παιχνίδι κόντρα στον Κολοσσό, ενώ η ομάδα του Ιονίου θα φιλοξενήσει τον Προμηθέα Πάτρας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε κάπως νωθρά στο άδειο λόγω τιμωρίας «Παλατάκι», με τη Δόξα Λευκάδας να παίρνει δύο φορές το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο (5-10 & 10-14). Ωστόσο, οι «ασπρόμαυροι» έτρεξαν ένα επιμέρους 12-4 προς το τέλος της περιόδου, παίρνοντας το προβάδισμα για το 22-18.

Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι πάτησαν... γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και με κύριο εκφραστή τον Μπριν Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι και το +15, με τους νεοφώτιστους να βγάζουν μια μικρή αντίδραση και να μειώνουν για το 42-31, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ διατηρούσε τα ηνία της αναμέτρησης, με τη διαφορά να κινείται σταθερά σε διψήφια επίπεδα για το 64-54 της τρίτης περιόδου. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπήκε αποφασισμένος να τελειώσει το παιχνίδι στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Μήτρου-Λονγκ με λέι απ να διαμορφώνει το 74-58, εκτοξεύοντας τη διαφορά για πρώτη φορά στο +16.

Τα πράγματα δεν άλλαξαν στο φινάλε με το τελικό 86-73 να σφραγίζει τη δεύτερη νίκη του ΠΑΟΚ σε ισάριθμα παιχνίδια, αφήνοντας την ομάδα της Λευκάδας δίχως νίκη στις πρώτες αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 42-31, 64-54, 86-73

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