· Δόξα Λευκάδας · ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας 86-73: Περίπατος για τον «Δικέφαλο» στο άδειο Παλατάκι και 2/2 στη GBL

Παρά τις απουσίες των Τζέντι Όσμαν και Νικ Καλάθη, ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερη δυσκολία κόντρα στη Δόξα Λευκάδας, με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι να επικρατεί με 86-73 των νεοφώτιστων, κάνοντας το 2/2 στη φετινή Stoiximan GBL.

ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας 86-73: Περίπατος για τον «Δικέφαλο» στο άδειο Παλατάκι και 2/2 στη GBL
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξεκούραστο δύο στα δύο για τον ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκαμψε με σχετική άνεση (86-73) την αντίσταση της νεοφώτιστης Δόξας Λευκάδας στο άδειο λόγω τιμωρίας «PAOK Sports Arena», πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι κυριάρχησε στο «παρκέ» και με κύριους εκφραστές τους Μήτρου-Λονγκ (16π., 5 ριμπ., 5ασ.), Ταϊρί (16π., 2 ριμπ) και Γκρέι (12π.) δεν άφησε κανένα περιθώριο στους «Νησιώτες», που μονάχα στο τέλος έβγαλαν μια μικρή αντίδραση.

Για την ομάδα του Θοδωρή Τερζή ξεχώρισε ο ΝτέΒιον Χάρμον με 21 πόντους (9/17 δίποντα) και 7 ασίστ σε 30' λεπτά, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τρέι Ρόμπινσον με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Την επόμενη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Ρόδο για το παιχνίδι κόντρα στον Κολοσσό, ενώ η ομάδα του Ιονίου θα φιλοξενήσει τον Προμηθέα Πάτρας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε κάπως νωθρά στο άδειο λόγω τιμωρίας «Παλατάκι», με τη Δόξα Λευκάδας να παίρνει δύο φορές το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο (5-10 & 10-14). Ωστόσο, οι «ασπρόμαυροι» έτρεξαν ένα επιμέρους 12-4 προς το τέλος της περιόδου, παίρνοντας το προβάδισμα για το 22-18.

Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι πάτησαν... γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και με κύριο εκφραστή τον Μπριν Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι και το +15, με τους νεοφώτιστους να βγάζουν μια μικρή αντίδραση και να μειώνουν για το 42-31, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ διατηρούσε τα ηνία της αναμέτρησης, με τη διαφορά να κινείται σταθερά σε διψήφια επίπεδα για το 64-54 της τρίτης περιόδου. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπήκε αποφασισμένος να τελειώσει το παιχνίδι στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Μήτρου-Λονγκ με λέι απ να διαμορφώνει το 74-58, εκτοξεύοντας τη διαφορά για πρώτη φορά στο +16.

Τα πράγματα δεν άλλαξαν στο φινάλε με το τελικό 86-73 να σφραγίζει τη δεύτερη νίκη του ΠΑΟΚ σε ισάριθμα παιχνίδια, αφήνοντας την ομάδα της Λευκάδας δίχως νίκη στις πρώτες αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 42-31, 64-54, 86-73

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ

COMMENTS
LATEST NEWS
18:56 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας: Τα highlights από την άνετη νίκη του «Δικεφάλου του Βορρά» (vid)

18:49 SUPER LEAGUE

LIVE ΑΕΚ - ΟΦΗ: Το pregame του αγώνα στην Allwyn Arena

18:48 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος: Οι ενδεκάδες για την αναμέτρηση στην Τρίπολη

18:45 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Γέμισε το πέταλο των Κρητικών (pic)

18:43 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή Χουάντσο, Φαλ ντεμπούτο σε εγχώρια διοργάνωση

18:32 ΣΠΟΡ

Waterpolo League: Άνετη νίκη για τον Ολυμπιακό, πρώτο τρίποντο για τον Εθνικό

18:31 GREEK BASKET LEAGUE

Τρινκιέρι: «Συνολικά ήταν μια καλή μέρα στο γραφείο»

18:30 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Άρης: Η χειρονομία του Σπανούλη στον Λαρεντζάκη - «Μη μιλάς»

18:30 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Προμηθέας - Παναθηναϊκός AKTOR: Η έξοδος του «τριφυλλιού» στην Πάτρα για την Stoiximan GBL

18:27 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Με Κάιρινεν, Κουτέσα και Κοϊτά απέναντι στον ΟΦΗ

18:15 GREEK BASKET LEAGUE

Η Μύκονος επέστρεψε από το -15 και με φοβερό Άπλμπι πήρε την πρώτη της νίκη στην GBL

18:14 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας 86-73: Περίπατος για τον «Δικέφαλο» στο άδειο Παλατάκι και 2/2 στη GBL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας